Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El comercio exterior ha tenido buenos resultados.

En términos anuales, este fue el crecimiento de las importaciones en los cinco primeros meses del año (entre paréntesis, para comparar, el dato del 2025): enero, 11.19% (5.9%); febrero, 21.77% (menos 8.3%); marzo, 24.30% (7.1%); abril, 24.10% (menos 1.2%); mayo, 24.00% (1.43%). Promedio: 2025, 0.99%; 2026, 21.07%, 20.08 puntos porcentuales mayor, el 2,028.28%. En abril, con 67 mil 522 millones de dólares, se alcanzó el máximo histórico mensual.

En términos anuales, este fue el crecimiento de las exportaciones en los cinco primeros meses del año (entre paréntesis, para comparar, el dato del año pasado): enero, 8.01% (5.5%); febrero, 15.36% (menos 2.9%); marzo, 27.70% (9.6%); abril, 32.60% (5.8%); mayo, 25.40% (menos 0.35%). Promedio: 2025, 3.53%; 2026, 21.81%, 18.28 puntos porcentuales mayor, el 517.85%. En abril, con 72 mil 042 millones de dólares, se alcanzó el máximo histórico mensual.

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Las exportaciones, entre enero y mayo, sumaron 317 mil 172.3 millones de dólares. El 2.77% fueron petroleras y el 97.23% no petroleras. De las no petroleras el 3.27% fueron agropecuarias (frutas y hortalizas; carne, leche y huevo; etc.), el 3.12% fueron extractivas (minerales metálicos: oro, plata, cobre; minerales no metálicos: yeso, sal, fluorita; otros productos obtenidos por la explotación del subsuelo, excluido el petróleo); el 93.61% fueron manufactureras. De las manufactureras el 25.87% fueron automotrices y el 74.13% no automotrices. Del total de exportaciones, el 91.02% fueron manufactureras.

Entre enero y mayo, comparando con el 2025, las exportaciones totales aumentaron 22.6% (3.4% en 2025). Las petroleras disminuyeron 9.8% (menos 23.8% en 2025). Las no petroleras crecieron 23.9% (4.9% en 2025): menos 4.2% las agropecuarias (menos 3.5% en 2025); 87.8% las extractivas (30.6% en 2025); 23.7% las manufactureras (4.8% en 2025): menos 0.5% las automotrices (menos 5.7% en 2025), 35.2% las no automotrices (10.7% en 2025). Las exportaciones que más crecieron, las extractivas, 87.8%.

Las importaciones, entre enero y mayo, sumaron 311 mil 404.9 millones de dólares. El 6.65% fueron petroleras y el 93.35% no petroleras. De las no petroleras el 12.61% fueron de bienes de consumo (satisfacen directamente las necesidades de los consumidores), el 85.77% fueron bienes intermedios (insumos para producir, tanto bienes de consumo, como bienes de capital), el 7.85% fueron bienes de capital (herramientas, maquinaria y equipo). Del total de importaciones, el 80.06% fueron de bienes intermedios.

Entre enero y mayo, comparando con el año pasado, las importaciones totales aumentaron 20.8% (0.8% en 2025). Las petroleras crecieron 6.5% (14.2% en 2025). Las no petroleras 22.0% (menos 0.1% en 2025): bienes de consumo, 6.9% (menos 4.2% en 2025); bienes intermedios, 25.8% (3.4% en 2025); bienes de capital, menos 0.4% (menos 11.5% en 2025). Las importaciones que más crecieron, las de bienes intermedios, 25.8%.

Los resultados en materia de comercio exterior han sido buenos. Importaciones y exportaciones crecieron, entre enero y mayo, a tasas de dos dígitos: 21.07% las primeras y 21.81% las segundas, estableciendo máximos históricos. Estos buenos resultados, ¿se mantendrán? Mucho dependerá de lo que pase con el T-MEC.