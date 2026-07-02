Hacen pinza “Ley Mordaza” y “Ley Espía”

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La semana pasada aquí se informó de la próxima presentación de la “Ley de los Lineamientos Generales para garantizar los Derechos de las Audiencias” —un lobo con piel de oveja— que pretende forzar una pluralidad ad hoc al gobierno en los medios de radiodifusión y acallar las críticas (serias o de chunga) por redes sociales; ahora, con la continuidad del registro punitivo de líneas celulares aparejadas con la CURP, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de (ATDT), José Peña Merino, busca cerrar la pinza sobre la libertad de expresión e imponer la supremacía del “pensamiento único” de la 4T.

La también conocida como “Ley Mordaza” busca atajar la libertad de expresión con varios mecanismos. El primero, que los comunicadores separen opinión de información y atajar redes sociales de la misma forma que hace un año la misma ATDT promovió la reforma a Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ante el Senado de la República.

No en vano a esa reforma se le catalogó de “Ley Censura” por Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional. El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, que encabeza Gerado Soria, la calificó de “censura pura y ruda” como no se había visto antes en México.

Pero fue tal exceso de esa reforma que tuvo que ser diluida en la discusión parlamentaria…, pero no así el espíritu censor. Ahora regresa encubierta bajo la figura de la defensoría de grupos sociales y/o físicamente vulnerables, grupos étnicos, infancias, adolescentes, de género y preferencia sexual, de identidad o filiación política o de cualquier otra agrupación o persona que se sienta discriminada.

Un segundo mecanismo para ello es impulsar la presencia punitiva de los representantes de tales audiencias ante los conductores de radio y televisión para contrapuntear la información que resulte incómoda y presentar una versión conveniente al oficialismo. Imagine usted una réplica de Arturo Ávila, vocero de Morena, en cada programa con opiniones en disenso e información dura y pura. La colonización de los medios, como sucedió en el INE el Tribunal Electoral y Banxico.

Un tercero es la convocatoria a las granjas de bots pagados con recursos públicos para que inunden de peticiones y quejas al ombudsman —el defensor de las audiencias instalado en los grupos de comunicación electrónica— para que confronten a voces discordantes con el oficialismo e “igualar el tablero del opinómetro”.

Eso no es libertad de expresión, es exactamente lo contrario. Y sólo es una de las mandíbulas de la pinza.

La otra mandíbula: registro celular. Se pospuso, pero no está anulado. La ATDT mediante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que lleva Norma Solano, no sólo recrudece la amenaza de desconexión de aquellas líneas no vinculadas a la Clave Única de Registro de Población (CURP), sino que aplica el método de “divide y vencerás” para exigir el enrolamiento por fechas alineadas al último dígito de cada línea: ya no el corte de 100 millones de líneas de porrazo, sino ahora espaciado durante seis meses.

En el relanzamiento del registro o “Ley Espía” no se subsanaron errores peligrosos para los usuarios (como la imposibilidad de desvincular una línea registrada con un CURP falso o de otra persona) como advierte Ignacio Gómez Villaseñor, pero el objetivo es el mismo: obtener esos datos —y para eso está el mercado negro— para promoción de campañas electorales y detectar y atajar a los creadores del humorismo crítico y denuncia social…, pero también checar el creciente comercio electrónico con fines recaudatorios.

Y es que en términos de opinión, en las “benditas redes sociales” el régimen sale apaleado diariamente.

Ya Claudia Sheinbaum expuso en su conferencia matutina el propósito de, concluido el Mundial 2026, se discutirá con fines de regulación oficial en contenidos digitales y uso de la Inteligencia Artificial. Esto, por supuesto, en puerta de la negociación a 10 años del T-MEC, representa también una confrontación con las Big Tech de Meta, Xtwiter, Google y TikTok entre otras.

En suma, la filosofía política de la pinza es clara: los datos personales, los dispositivos digitales y las opiniones no son de la gente, son del Estado.

Pensar, hablar y actuar en inglés. La lengua inglesa pasó de ser una habilidad individual a una estrategia de competitividad económica. Así opina Andrés Moreno, fundador y CEO de Open English.

Y tiene razón: aunque reconoce que el idioma nativo es vital para la identidad, sabe que el talento bilingüe atrae inversión, fortalece las industrias de servicios globales y amplía las oportunidades laborales conectando empresas locales con mercados internacionales.

De hecho, la Copa Mundial de Futbol 2026 mostró en nuestro país, principalmente en las ciudades sede en las cuales se implementaron medidas hospitalarias bilingües, como el chatbot en la CDMX y otras adaptaciones en la infraestructura urbana.

Ni malinchismo ni discriminación, sólo es expansión mental.

Moreno destaca que el inglés que atiende al turista hoy es el mismo que permitirá a los jóvenes acceder a una vacante internacional mañana: 96% de líderes de recursos humanos entrevistados por Open English afirma que el inglés no sólo aumenta la competitividad de sus contratados, también les permite destacarse en un mercado cada vez más reñido para avanzar profesionalmente.

La visión de la empresa es que potenciar lo que Latinoamérica puede ofrecerle al mundo va de la mano con reforzar la enseñanza de este idioma cosmopolita y así permitir que personas, empresas e instituciones sigan participando con claridad en diálogos globales.