Futuro incierto

Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

El Gobierno mexicano debió tener contemplado que Trump plantearía la posibilidad de que en el mediano plazo su país saliera del T-MEC.

También presuponemos se habrá visualizado que el tratado pasara por revisiones anuales y no cada 16 años, como estaban proponiendo México y Canadá; se la ha pasado atacando al tratado, a grado tal que ha dicho “que no necesita a sus vecinos”.

Con Trump no se sabe cuándo estamos ante presiones o ante ocurrencias. Desde donde se vea, no hay manera de no tomar en cuenta las cosas porque lo que hace, de una manera u otra, forma parte de su estrategia de negociador, de empresario y de presidente.

Ayer mandó la información de que el T-MEC va a ser revisado año tras año y no como están proponiendo sus socios. Al mismo tiempo asegura que en 2036 podría quedar finiquitado. En sentido estricto, podría hacerlo en cualquier momento, solamente con avisar con tres meses de antelación. El presidente, como se puede apreciar, no tiene la más mínima consideración para sus socios, los cuales en los últimos años han sido una pieza fundamental para el desarrollo de la economía estadounidense, es claro que va por su propia vía.

Trump quiere que su país se convierta en lo que fue a través de mecanismos que no encajan en la dinámica mundial, particularmente con economías tan interrelacionadas. Es probable que eso poco o nada le importe, porque atrás de su decisión lo que está buscando es presionar al límite a México y Canadá, junto con una estrategia que pasa directamente por las elecciones del primer martes de noviembre.

El presidente quiere sacudir al electorado y a los suyos. Por ahora si algo va quedando claro es que podría perder las elecciones, su nivel de popularidad y credibilidad anda a la baja. El hecho de que haya insistido en que no llevaría a su país a ninguna guerra, pero lleva más de cinco meses en una confrontación con Irán, que le ha generado severas críticas, incluso por parte de sus furibundos seguidores.

A México se le vienen problemas serios, sin perder de vista que no va solo en ellos. Por más que EU trate de presionar o minimizar las economías de nuestro país y de Canadá, es claro que diferentes sectores económicos y políticos estadounidenses están en contra de la medida. En diversas ocasiones, el sector privado, organizaciones sociales y legisladores, entre los que se incluyen los de su propio partido, le han pedido que mantenga los actuales términos del T-MEC.

No queda claro, por ahora, si la revisión anual es un asunto consumado o en futuras negociaciones pudiera cambiar la decisión. La eventual desaparición a futuro del T-MEC le va a terminar por afectar de manera importante a EU, no sólo por la dependencia que tiene con México y Canadá, también por su interrelación con el mundo.

El papel que está jugando China comercialmente lo va colocando como un contrapeso para la economía de EU. El país necesita socios cercanos con economías afines que le permitan ensanchar su desarrollo interno.

A pesar de lo que dice el titular de Economía mexicano, en el sentido de que no nos va a afectar, porque de alguna forma se veía venir, no se puede soslayar los efectos múltiples que puede tener esta decisión. Las economías tienen en la confianza de los inversionistas una de sus fortalezas. Cerrar el T-MEC va a provocar que se afecten las economías locales, a pesar de que tarde que temprano podrían gestarse los nuevos equilibrios.

Trump está perdiendo una gran oportunidad para la región y su país revisando el tratado anualmente para cerrarlo en el mediano plazo. Lo único que va a provocar es incertidumbre, la cual, inevitablemente, tocará a su país.

No es el final, pero bien que se pueden hacer otras cosas.

RESQUICIOS.

A la CNTE la dejaron movilizarse a su antojo. Los capitalinos la padecimos 19 días. Las madres buscadoras se manifestaron en el jolgorio por el partido del Tri, las encapsularon y golpearon; dicen que les van a ofrecer disculpas.