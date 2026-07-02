• Los nuevos desafíos

Y fue el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el que salió al paso para calmar los ánimos de la opinión pública —y hasta bajarle el tono a algunos catastrofistas—, al explicar que el hecho de que Estados Unidos no quiera extender el T-MEC no implica que el acuerdo comercial vaya a desaparecer de la noche a la mañana —le queda al menos una década de vida y muchas posibilidades de que sea extendido en el futuro—. Con esta claridad sobre la mesa, lo que sigue es asumir una nueva realidad que implica defender los intereses del país en términos comerciales cada año y, en la medida de lo posible, estar listos para responder a planteamientos reales, pero también a eventuales ocurrencias que de pronto puedan surgir de uno de los socios. Por lo pronto, es sabido que hasta el 20 de enero de 2029 Donald Trump deja la Casa Blanca y que existe el riesgo natural de que llegue una persona que desee darle continuidad a su doctrina de economía aislada. La política de cabeza fría, ya referida antes por Marcelo y por la Presidenta, será clave en los tiempos que vienen, nos comentan.

• Layda y su asueto: me ganó la emoción

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Más vale que la afición mexicana sepa agradecer el impulso que le está dando la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, de cara al próximo partido de la Selección Nacional contra Inglaterra. Nos dicen que si el Tri vence a los ingleses el domingo —como todos esperamos— habrá que recordar el sacrificio que hizo la morenista —ella lo dijo: “Arriesgando mi vida, porque me van a regañar”—, al atreverse a dar el día libre a sus burócratas para que “descansaran y recuperaran fuerzas” con miras al decisivo encuentro mundialista que viene. “Yo creo que los ciudadanos campechanos nos hemos ganado el día libre mañana”, dijo, guiada por la emoción de atestiguar el pase de México al quinto partido, la noche del martes. Lo que muchos cuestionan es que, la decisión de la mandataria estatal morenista implica que se deje de hacer trabajo y que al final paguen su ocurrencia los mismos de siempre: los contribuyentes. Así la graciosa concesión de Layda porque, ha declarado: “Me ganó la emoción”. Uf.

• Alito supera su marca

Para quienes pensaban que Alejandro Moreno había llegado a su límite al quitarse de en medio hasta a los priistas más priistas para reelegirse como dirigente nacional del partido tricolor, nos hacen ver que no es así. Resulta que Moreno Cárdenas echó mano de la garra con la que sabe aferrarse a los cargos, pero esta vez a escala internacional. Ayer, el líder del PRI se reeligió al frente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe por un tercer periodo —de 2026 a 2030—, un cargo que por cierto ocupa desde 2019. Nos explican que esta prórroga le da incluso más vida de dirigente de la que tiene en el propio Revolucionario Institucional, cuyo mandato concluye en 2028, si es que no se le ocurre una manera de extenderlo. Nos comparten que uno de los argumentos desplegados por Alito para permanecer en el principal asiento de esa asamblea regional es que los tiempos actuales exigen liderazgo —claro, como el suyo— cooperación y una posición firme frente a quienes buscan debilitar los contrapesos y limitar los derechos de las y los ciudadanos latinos. ¡Qué tal!

• Caras vemos…

Nos hacen ver que las presiones sobre el asunto de la coherencia calan fuerte en la 4T a medida que se aproximan los comicios de medio término. De manera que para muchos será necesario desmarcarse de figuras políticas dentro del movimiento que han sido manchadas, salpicadas o enlodadas con algún señalamiento público. Y aunque no esté detrás de un puesto de elección popular, nos dicen que ha sido imperativo para la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, la morenista Laura Itzel Castillo, marcar distancia del recientemente denunciado por violencia familiar exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez, por dos razones: en primer lugar, porque nadie pudo olvidar que Rodríguez Padilla formó parte de su equipo de asesores cuando fungió como consejera independiente de Pemex, y, en segundo, porque precisamente será ella quien en un par de meses asuma la responsabilidad de la Secretaría de las Mujeres. “Fue uno de mis asesores y siempre cumplió”, sí, pero como dice el dicho, “caras vemos, corazones no sabemos” y “quien violente a una mujer, que sufra las consecuencias”. Ahí el dato.

• Debut accidentado

Los que, nos cuentan, no pueden con la paradoja de simpatizar con la derecha y enfrentar la suerte de iniciar con el pie izquierdo son los del nuevo partido político Somos MX, del experredista Guadalupe Acosta Naranjo. Apenas les dieron luz verde y ya se fueron de lado con la orden del INE de cambiar de nombre y colores, además, después de unos días de estrenar su registro nacional, ya admitieron que lo suyo no será presentar un programa político distinto a los que ya nos han planteado. Para pronto, nos dijeron, a ellos lo que les mueve es subirse en alianza con otro —u otros— partidos más fuertes. Y aunque dicen los también simpatizantes de la famosa Marea Rosa que su misión principal es hacerla de mediadores para reconciliar a la oposición dividida, nos comentan que sus motivaciones ya expresadas sólo dan la razón a los malpensados sobre que detrás de los recién nacidos partidos políticos podría haber interés por allegarse a una fuente dinero público. ¿Será?

• Consistencia de la Marina

Relevante, nos comentan, el nuevo golpe que dio la Marina al asegurar 1.2 toneladas de cocaína frente a las costas de Chiapas. Y es que el impacto para organizaciones del crimen se puede cuantificar en más de 250 millones de dólares, nos dicen, si se considera el valor de la droga en los mercados ilegales. Nos piden no perder de vista la consistencia con la que la dependencia a cargo del almirante Raymundo Morales ha venido actuando frente a organizaciones criminales, pues en lo que va de la actual administración acumula ya 79 toneladas de esta droga incautada en el mar. Por lo pronto, el aseguramiento reportado ayer corresponde a dos acciones distintas en las que se detuvo a ocho presuntos infractores de la ley, asegurándoles también una embarcación menor con dos motores fuera de borda, en las inmediaciones de las playas de San José el Hueyate. En esta ocasión, pescadores de la comunidad San José, del municipio de Mazatán colaboraron para rescatar un cargamento de cocaína.