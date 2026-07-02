EU no renovará el T-MEC

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En plena euforia futbolística en México, tras el triunfo del seleccionado nacional en el Mundial de futbol, el gobierno de Estados Unidos, por conducto de su representante comercial, Jameson Greer, notificó que ese país no renovará el T-MEC otros 16 años, por lo que tendrá que haber revisiones anuales durante los 10 años que le restan a éste de vigencia.

Así lo informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a través de un video, al agregar que ahora cada país, que forma parte de ese trilateral tratado comercial, tendrá que presentar los temas que desea abordar anualmente, los que se irán reduciendo en la medida en que sean resueltos, y anunciar que el próximo día 20 de este mes se realizará la primera reunión bilateral México-EU, en la que ambas partes plantearán los temas para la revisión anual del T-MEC, que ayer cumplió su sexto año de vigencia.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Tras las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de que los recursos del contrabando de huachicol, controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, son utilizados para financiar campañas electorales e imponer a políticos dóciles a su servicio, la fiscal general y los de Delincuencia Organizada y Control Regional, fueron convocados ayer a una reunión urgente en Palacio Nacional.

Tanto la Oficina de Control de Activos Extranjeros, como la Red de Control de Delitos Financieros, revelaron que el CJNG utiliza recursos para influir en procesos electorales, controlar posiciones estratégicas en gobiernos locales y facilitar operaciones de lavado de dinero y contrabando de combustibles, según investigación en la que colaboró la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

La Presidenta Sheinbaum acudió ahora a la alcaldía Azcapotzalco, para presenciar el juego México-Ecuador y sumarse al festejo del triunfo del tricolor, en donde volvió a gritar, brincar, cantar y abrazar a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, lejos del Estadio Azteca o del Ángel de la Independencia.

En su mañanera de ayer, la mandataria reiteró su decisión de mantener la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador, decretada por su antecesor, que permitió que el exvicepresidente de ese país, Jorge Glas, acusado por el gobierno de esa nación, se escondiera en la embajada de México, de la que fue sacado por la Policía ecuatoriana.

Fue muy lamentable que, en medio de tan entusiasta celebración futbolística, dos hombres y dos mujeres perecieran por asfixia en calles próximas al Paseo de la Reforma, en donde se congregó una multitud.