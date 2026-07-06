Los caminos de María

Javier Solórzano Casarín │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En 2004, el director Joshua Marston y la actriz Catalina Sandino Moreno llevaron a la pantalla uno de los retratos más francos, impactantes y complejos de la experiencia del migrante latinoamericano, en la excepcional película María, llena eres de gracia.

Somos testigos de la vida de una adolescente (Sandino Moreno) quien vive en carne propia lo que es emigrar en busca del sueño americano, arriesgando todo, entregando su destino a un péndulo que define la vida y la muerte.

Colombia es un país situado en la región noroccidental de América del Sur. El séptimo más grande del continente americano y el segundo con más hispanohablantes detrás de México.

Colombia es reconocida por muchas cosas. En la música con la cumbia, el vallenato, la salsa y la música andina. Como patrimonio histórico, la ciudad de Cartagena de Indias es famosa por su metrópoli amurallada y su historia colonial. Debido a su enorme diversidad de climas, el café colombiano, reconocido como 100 por ciento premium, es uno de los productos de mayor calidad a nivel mundial.

El país sudamericano ha vivido una serie de vericuetos y de periodos turbulentos a lo largo de su historia, y gracias a la cultura popular y del entretenimiento sabemos que una de sus épocas más sangrientas y conflictivas fue durante el imperio criminal de Pablo Escobar. Por dos décadas, Colombia fue el principal exportador de drogas a Europa y a Estados Unidos.

El largometraje María, llena eres de gracia nos cuenta el calvario personal de María Álvarez —interpretada por Catalina Sandino Moreno en su extraordinario debut—, una adolescente que vive con su madre, su hermana y su abuela en un pequeño pueblo de Colombia. María trabaja en una fábrica de flores donde la labor es agotadora y las horas terribles. Cuando se embaraza de su novio, Juan (Wilson Guerrero), un joven sin futuro ni carácter alguno, y tiene un altercado con su jefe, decide hacer lo que miles de personas de América Latina hacen cada año… emigrar a Estados Unidos.

María toma la peligrosa decisión de hacerlo como mula de droga —“el eslabón más vulnerable del narcotráfico”—, al ingerir una cápsula con estupefacientes para evacuarla ya en terreno estadounidense. Claramente, las consecuencias legales y de la salud son aterradoras.

La experiencia del filme es desoladora, tanto para María y las demás mujeres que viajan con ella, como para el propio público. Por ello me recuerda mucho a 4 meses, 3 semanas, 2 días, del director Cristian Mungiu, que de igual forma confecciona una atmósfera que aplasta la calma, la energía, la esperanza y la decencia humana.

La cinta María llena eres de gracia logra este compromiso narrativo a la perfección porque nos obsequia la empatía por aquellas y aquellos que viven circunstancias que no podemos comenzar a imaginar.

A través del lenguaje cinematográfico, el guion y el trabajo interpretativo de la colombiana Catalina Sandino Moreno, nos abre una ventana a otro mundo que no vemos, pero que indudablemente existe.

La película está disponible en HBO.