Matamoros gana terreno

Mientras buena parte de la conversación sobre el nearshoring sigue concentrada en los polos industriales tradicionales del norte del país, en Matamoros comienza a tomar forma un proyecto que busca convertirse en una pieza estratégica para el comercio con Estados Unidos.

La puesta en marcha de T-MEC Terminal Puerto del Norte reunió esta semana a autoridades, organismos empresariales y representantes de la iniciativa privada para mostrar el avance de una infraestructura que apuesta por captar carga industrial, operaciones energéticas y logística vinculada al comercio trilateral. La presencia de líderes de organismos como Coparmex, Index, Canacintra y Canacar dejan claro que el interés empresarial ya no se limita a los parques industriales, sino también a la conectividad marítima que demandará la siguiente etapa del desarrollo manufacturero. Detrás del proyecto aparece uno de los empresarios que desde hace años ha impulsado inversiones de infraestructura en México. Hablamos de José Miguel Bejos, cuya cercanía con proyectos estratégicos de transporte y logística vuelve a colocar su nombre en una de las apuestas de mayor alcance para el noreste del país.

Puerto inteligente. Avanza la modernización portuaria del país, se trata de la llegada de doce grúas eléctricas tipo ARTG en la terminal de Hutchison Ports LCT. Esta maniobra, consolidada con una inversión superior a los 600 millones de pesos, eleva el estándar de eficiencia en Lázaro Cárdenas. La llegada de estos equipos desde China marca el inicio de una transformación necesaria ante la presión del comercio marítimo. Además del despliegue logístico, la terminal ejecuta su ambiciosa Fase III. Este plan estratégico, valorado en más de 220 millones de dólares, expande el muelle y el área operativa para alcanzar una capacidad de 2.5 millones de TEU. La apuesta de la compañía destaca por su enfoque en la sostenibilidad, pues la propulsión 100% eléctrica disminuye el impacto ambiental de las operaciones. Con esta visión, el recinto se posiciona a la vanguardia, alinea su crecimiento con las exigencias climáticas globales y fortalece la competitividad nacional frente a mercados internacionales.

Edulcorante Bimbo. Grupo Bimbo continúa adaptando su operación al endurecimiento de las normas sanitarias y a la evolución de las preferencias de consumo en Estados Unidos, su mercado más importante, mediante una estrategia de reformulación de productos que privilegia ingredientes considerados más seguros y naturales. A través de su filial Bimbo Bakeries USA, la panificadora avanza en la eliminación de colorantes artificiales de su portafolio de botanas antes de que concluya el año, un proceso que ya incluyó el retiro del colorante Rojo No. 3, utilizado durante décadas para aportar tonalidades rojizas a distintos alimentos y cuya permanencia en el mercado quedó bajo mayor escrutinio por estudios que cuestionan su seguridad. La medida se alinea con los cambios regulatorios impulsados por las autoridades sanitarias estadounidenses y confirma la tendencia de las grandes empresas de alimentos de anticiparse a las nuevas exigencias del mercado, ajustando sus formulaciones para responder tanto a la regulación como a un consumidor que demanda etiquetas más limpias. En México también se observa una ruta similar, ya que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha impulsado acciones para eliminar y restringir diversos colorantes sintéticos en alimentos, por lo que la industria alimentaria instalada en el país también se prepara para una transición hacia productos con menos aditivos artificiales y mayores estándares de calidad e inocuidad.

Voz en off. MG suma un nuevo episodio que golpea su imagen en México. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió un llamado a revisión para 6,000 unidades del modelo MG3, correspondientes a los años 2024, 2025 y 2026, luego de que una anomalía detectada en pruebas internacionales de seguridad obligara a la armadora a emprender una campaña preventiva. El caso vuelve a poner a la marca bajo presión en el mercado mexicano, donde anteriormente ha enfrentado cuestionamientos por temas relacionados con la calidad de algunos de sus vehículos y el servicio posventa. Si bien SAIC International México sostiene que no existe un riesgo inmediato para los conductores y que no se han registrado incidentes asociados con esta condición, el nuevo llamado de Profeco representa otro golpe para la reputación de MG en un mercado donde la confianza del consumidor resulta clave para sostener su crecimiento…