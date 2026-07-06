T-MEC, revisiones anuales (1/2)

Trump, mercantilista y proteccionista, a favor del nacionalismo económico, es quien ha llevado la voz cantante en lo relacionado con el T-MEC y el gobierno mexicano, en términos generales, ha bailado al son que le toca.

Las cosas como son: Trump ha sido proactivo y el gobierno mexicano reactivo. Primer resultado: ciertos sectores de la economía estadounidense pueden salir ganando, ciertos sectores de la economía mexicana pueden salir perdiendo. Segundo: los consumidores estadounidenses y mexicanos saldrán, en general, perdiendo.

Con relación al T-MEC, según lo establecido en el mismo tratado, había, a partir del 1 de julio pasado, tres posibilidades. Primera: extenderlo, en los términos vigentes hasta el 30 de junio, por 16 años más, hasta el 30 de junio de 2042, para lo cual se necesitaba el voto a favor de los tres gobiernos. Segunda: no extenderlo por 16 años más, para lo cual bastaba que uno de los tres gobiernos votara en contra de la prórroga, lo que suponía, según lo previsto en el mismo tratado, que el T-MEC llagaría a su fin el 30 de junio de 2036, con revisiones anuales (ojo: revisiones, no renegociaciones). Tercera: que alguno de los gobiernos decidiera, unilateralmente, salirse del tratado.

Trump, quien en lo relacionado con el T-MEC lleva la voz cantante, decidió, el pasado 1 de julio, no extender el tratado por 16 años más, hasta el 2042, por lo que se inicia un periodo de 10 años de revisiones anuales del mismo, de 2027 a 2036. Revisiones anuales, ¿para qué?

Lo que se revisará cada año no será, con la intención de renegociarlo para avanzar hacia el verdadero libre comercio, el texto del tratado, sino el funcionamiento del mismo, en general, y, en concreto, si las partes involucradas están cumpliendo con lo acordado, sobre todo en materias como lo laboral, lo agropecuario, lo energético, las reglas de origen, las medidas antidumping.

En el marco de las revisiones anuales, ¿cuáles son las posibilidades del T-MEC? Primera: que los tres gobiernos decidan extenderlo por 16 años más. Segunda: que por lo menos uno de los gobiernos no decida extenderlo 16 años más, por lo cual seguiría el esquema de revisión anual hasta el 2036, año en el cual el tratado llegaría a su fin. Tercero: que en cualquier momento alguno de los tres gobiernos decidiera, unilateralmente, salirse del tratado. Todo lo anterior, según lo previsto en el artículo 34.7 del T-MEC.

En cada una de las revisiones anuales existirá la posibilidad, si así lo deciden los tres gobiernos, de extender el tratado por otros 16 años. Supongamos que, en la revisión anual del 2029, ya con Trump fuera de la presidencia de los Estados Unidos, los tres gobiernos deciden extender el T-MEC por 16 años más. Entonces, con revisiones cada seis años, el tratado llegaría hasta el 30 de junio de 2045, eliminándose las revisiones anuales.

¿Es posible este escenario a partir del 2029, ya sin la voz cantante (mercantilista y proteccionista) de Trump? Sí, pero la pregunta no es si es posible o no, sino qué tan probable puede ser. Todo dependerá de quién sea electo como presidente de los Estados Unidos. ¿Algún mercantilista a favor del proteccionismo, como Trump, o alguien a favor del libre comercio, como podría ser algún republicano de la vieja guardia, pro libre empresa, pro mercado, pro el mayor bienestar posible para los consumidores?

Continuará.