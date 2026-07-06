¿Y si sí?... Pues no, y México perdió

Un error de El Tala taló la esperanza de millones de mexicanos y originó el penal que derrumbó la esperanza de que el equipo tricolor lograra ganar y pasar a cuartos de final, a pesar de la batalla que libró hasta el final del partido y de los dos goles que el tricolor había logrado para remontar la desventaja de dos tantos del seleccionado de Inglaterra que logró avanzar.

Fue un juego que comenzó tras un aguacero en el repleto Estadio Azteca y con una hora de retraso al programado, en el que los más de 80 mil aficionados mantuvieron la esperanza hasta los últimos minutos en que los 11 jugadores hicieron su mayor esfuerzo para hacer historia en el balompié nacional.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Las medidas de controlar los festejos de cientos de miles de aficionados e intentar reducir a 25 mil el número al que se le permitiría acceder al Ángel de la Independencia en el Paseo de la Reforma en el intento de evitar posibles tragedias, sin prever que la celebración pudiera rebasar toda previsión burocrática, hasta el cierre de esta columna habían funcionado.

Será muy difícil que el gobierno convenza a empresarios mexicanos y, sobre todo a extranjeros, que la negativa de Estados Unidos de prorrogar el T-MEC otros 16 años, no resultará perjudicial, porque habrá revisiones anuales del mismo por el riesgo que entrañará para sus inversiones.

Sobre todo, como están seguros de que ocurrirá, las reglas que inicialmente sean establecidas se modifiquen en el transcurso del año, lo que hoy no sólo es preocupante, sino riesgoso, que es la misma preocupación y temor de lo que hoy ocurre con un Poder Judicial cuyos integrantes no fueron electos democráticamente sino mediante acordeones y que es lo que, dígase lo que se diga, ha frenado las inversiones de dentro y fuera.

Llegaron todas, pero las que aparecieron en algunas alcaldías, en vez de servir se sirvieron, y ahora fue Tania Vanesa Flores, que encabezara la de Múzquiz en Coahuila, detenida el sábado en San Pedro Garza García, Nuevo León, acusada de peculado y ejercicio abusivo de funciones por un monto de ¡15 millones de pesos!

Por cierto que esa denuncia por 600 millones de pesos, contenida en 21 carpetas, que el titular de la Administración Superior de la Federación, Aureliano Hernández, entregó a la Cámara de Diputados la semana pasada no sólo causó extrañeza sino dudas, cuando a diario se difunden denuncias públicas por ilícitos por cientos y hasta miles de millones de pesos en perjuicio del erario.