Abandono Critico de hospitales y carreteras: Carolina Viggiano

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Ante el incremento de la extorsión telefónica y el fraude digital en México, el PRI exige a las autoridades federales y estatales al fortalecimiento de las estrategias permanentes de prevención, información, investigación y combate contra estos delitos, responsables de afectaciones al patrimonio y la seguridad de millones de familias mexicanas.

Los legisladores del tricolor, advirtieron que las organizaciones delictivas han sofisticado sus métodos mediante técnicas de ingeniería social, phishing, smishing, vishing, clonación de cuentas de mensajería, falsos secuestros, ofertas de empleo fraudulentas, inversiones falsas e incluso el uso de inteligencia artificial para la creación de audios y videos manipulados que facilitan el engaño a las víctimas.

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La senadora prista Carolina Viggiano Austria, denunció el abandono crítico de la infraestructura carretera y hospitalaria por parte del gobierno actual. Afirmó la existencia de una estrategia oficial para evadir los problemas reales del país mediante consignas y eslóganes ramplones.

Según datos oficiales de la propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el 34 % de estas carreteras presenta condiciones deficientes. Detalló que esta crisis afecta de forma directa a regiones vulnerables como la Sierra, la Huasteca y la Otomí-Tepehua, donde el deterioro vial ocasiona afectaciones graves en los traslados de emergencia de parturientas y niños enfermos.

Y alerta sobre una reducción drástica en el presupuesto federal destinado a la infraestructura de transporte. El programa carretero registró un recorte severo al pasar de 47 mil 163 millones de pesos en 2019 a solo 24 mil 851 millones en 2024. Asimismo, advirtió que la propuesta para 2026 asciende a apenas 27 mil 720 millones de pesos, cifra equivalente a 23 % menos en comparación con el periodo anterior.

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De acuerdo con las nuevas normas aprobadas por Morena para la postulación de sus candidatos para las elecciones del año venidero, Claudia Sheinbaum Pardo no hubiera llegado a la Presidencia de la República.

Esto se sostiene porque el partido oficial proscribió en su reciente reunión de Consejo Nacional los actos anticipados de campaña y, de conformidad con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo tres, se considera que esas acciones proscritas consisten en:

“Actos Anticipados de Campaña: Los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido;

“b) Actos Anticipados de Precampaña: Las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura”. estarán en disputa en las votaciones programadas para el primer domingo de junio de 2027

Con la finalidad de aparecer como respetuoso de las leyes, el partido oficial dio a conocer el reciente miércoles los requisitos que deben cumplir sus militantes y asociados que pretendan convertirse en candidatos a algunos de los miles de cargos que

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Se prevé que esta semana lleguen al TEPJF las impugnaciones de México tiene Vida y Que Siga la Democracia para intentar obtener el registro como partidos desde la cancha jurisdiccional, a pesar de las sendas trampas que documentó la autoridad electoral… Nos recuerdan que impugnar es válido, pero luego de que se entregaron las pruebas de una actitud ilícita ¿con qué cara acuden? Esperemos que la autoridad haga lo suyo.

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ubaldodiazmartin@hotmail.com

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