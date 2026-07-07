Banxico, la maquinita de hacer dinero de la 4T

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

No es sólo por la medida —desesperada se puede decir— con que Banco de México busca inyectar liquidez al sistema financiero mediante las recién anunciadas operaciones de recompra de deuda gubernamental en el mercado secundario, sino que la institución a cargo de Victoria Rodríguez Ceja se convirtió en la “maquinita de hacer dinero” del régimen: la emisión de billetes y monedas (M1) creció 109.1% entre diciembre del 2018 y marzo del 2026 conforme al balance del banco central, o sea, 2.6 veces más que la inflación acumulada; un balance que reporta capital negativo de casi 300 mil millones de pesos al primer trimestre del 2026… o sea, una “quiebra técnica” que sostiene el creciente endeudamiento público.

Los puristas en asuntos de banca central aseguran que tales instituciones no pueden quebrar al poseer el monopolio de emisión de billetes de un país, por lo que un capital negativo puede ser subsanado con la emisión de mayor cantidad de numerario, y aceptable como medida para equilibrar presiones monetarias como las que puede generar una fuerte apreciación del tipo de cambio ante monedas extranjeras derivado, pero “por cierto tiempo”.

La evidencia contable muestra que en periodo de izquierda en este país el peso frente al dólar se revaluó promedio de 8.5% respecto al final del Gobierno de Enrique Peña Nieto; una revaluación presumida como un “logro de la transformación” por Andrés Manuel López y también por Claudia Sheinbaum.

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En los casi ocho años de este régimen, sin embargo, el aclamado “superpeso” difiere a la baja de la acumulación de reservas internacionales en dólares que aumentaron 46% a dólares corrientes, pero a 33.1% a pesos corrientes, o sea, superada por la tasa de inflación.

Ello muestra que el ingreso de dólares al país —remesas, exportaciones, turismo, emisión de deuda pública, inversión extranjera directa o lavado de dinero a gran escala— no fue contenida como sugeriría la ortodoxia de la banca central a través de instrumentos de ahorro, inversión o swaps, sino que se dejó correr dinero con cada vez menor valor por los circuitos productivos, comerciales y especulativos.

Se creó así la ilusión monetaria de “abundante dinero”, curiosamente mostrado previo a los procesos electorales: el M1 creció 21.6% en 2020 y en 15.2% en 2021 anual, mientras la inflación oficial fue 3.15% y 7.36% en ambos años. La “maquinita de hacer dinero” se potenció para emitir y sostener la expansión de la deuda pública para financiar un gasto público con afanes de perpetuidad política.

La data del ingreso a la Junta de Gobierno por personajes ubicados como afines al régimen (Omar Mejía Castelazo, José Gabriel Cuadra y la misma Rodríguez Ceja) coincide con los periodos de capital negativo del Banxico, resultados negativos (acumulados de 2018 a 2026, son un billón 456.7 mil millones de pérdidas), expansión de la deuda pública que se acerca ya a los 21 billones de pesos y un persistente estancamiento económico.

Y ahora que desde la semana pasada el objetivo de la recompra de deuda en mercado abierto es intentar que la banca preste a familias, personas y empresas dinero a una tasa similar a la de referencia (Cetes), lo cual no es atendido por la banca: las tasas activas de crédito al consumo en total rayan 98% promedio para el público (casi 16 veces más que la tasa de referencia) y de 12% en crédito hipotecario a 20 años.

Así, como el aprendiz de brujo, pusieron en marcha “la maquinita de hacer dinero”, pero ahora no saben cómo detenerla ni cómo potenciar el crecimiento y la inversión.

La Cenicienta de la limpieza. Pues las autoridades hacendarias realizan una investigación que no es precisamente del agrado del “Zar de la Limpieza”: es un caso digno de estudio en Harvard dado el éxito de Fucxem, empresa de Ublester Solorio y María del Carmen Hernández, la cual, como cuento de Cenicienta, cambió su suerte de la noche a la mañana al convertirse de un proveedor pequeño a un gran contratista del Gobierno federal.

Su crecimiento como espuma, nos cuentan, es revisado a detalle por Hacienda. Movimientos financieros y toda su estructura empresarial es revisada con lupa, pues se busca evitar entren lavadores como proveedores de tal servicio, en donde miles de trabajadores ejercen su labor en condiciones miserables. Y no vaya a creer que hablamos del sindicato alineado a Marco Reyes, no, esa organización trabaja muy bien. Se vale reír.

Mota Engil consolida Puerta Norte. En Matamoros, Tamaulipas, la filial en México de Mota Engil, que conduce José Miguel Bejos, consolida un proyecto clave en la logística de comercio exterior. Es la T-MEC Terminal Puerto del Norte, infraestructura portuaria y plataforma de desarrollo regional en la integración comercial y productiva entre México y Estados Unidos.

Ubicado frente al Golfo de México, adjunto a la frontera y su conexión con corredores industriales, le permiten ofrecer una alternativa logística a las empresas de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y sur de Texas, regiones que concentran buena parte de la manufactura, la industria automotriz, metalmecánica y energética de América del Norte.

La terminal, que lleva Juan Carlos Ocejo Pérez, despierta interés entre los operadores energéticos por su cercanía con el desarrollo Trión y con el área del Cinturón Plegado Perdido para extracción petrolera en aguas profundas. Esa ubicación permite reducir tiempos de navegación, mejorar la eficiencia operativa por la disponibilidad de muelle y amplias áreas de almacenamiento para operaciones costa afuera.

De hecho, la incorporación de Woodside Energy como usuario estratégico confirma esa vocación energética. A ello se suma el programa de dragado de mantenimiento que realizará Boskalis, empresa líder mundial en infraestructura marítima, para garantizar condiciones favorables y para embarcaciones de hasta ocho metros de calado.