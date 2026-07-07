Se acordaron de El Mayo

Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Pareciera que cada vez que López Obrador se preguntaba por el secuestro de El Mayo Zambada lo hacía para cumplir el requisito de preguntar, pero nunca de exigir una respuesta por parte del gobierno de Sinaloa y de las autoridades de EU.

Existían muy buenos motivos para investigar lo sucedido en nuestro país. En la reunión, a la que había sido convocado el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, estaba presente un personaje importante en el estado, quien durante un buen tiempo fue cercano a Rocha.

La reunión, presumiblemente, era para reconciliarlos, y en eso, Zambada, por conocer a los dos, jugaría un papel central. Lo que pasó es conocido a lo que se sumó el brutal desaseo de la Fiscalía estatal. Melesio Cuén fue asesinado en el mismo lugar, pero las autoridades de justicia de Sinaloa aseguraron que murió, porque lo trataron de asaltar en una gasolinería, es más hasta presentaron un infame video.

Por si fuera poco, como para que las autoridades federales se metieran de lleno en el caso, a los pocos días del secuestro el entonces presidente de EU Joe Biden envió una discreta felicitación a las agencias de su país que hicieron posible el operativo.

Todo esto lo sabía quien debía de saberlo en México, empezando por el expresidente. Cada vez que salió el tema se ponía énfasis en el secuestro de El Mayo y no se decía nada de lo que pasó en el rancho donde se encontraban los personajes referidos, entre los cuales no estaba el hoy gobernador con licencia, dijo que andaba con su familia en Los Ángeles, hecho que, a la fecha, sigue siendo un enigma.

El Gobierno federal no se hizo una sola pregunta, respecto al papel que pudo haber jugado Rocha Moya, más bien se dedicó en algún sentido a protegerlo tanto en el Congreso como en la Presidencia. Meses antes, el gobernador con licencia había asegurado que no había ganado ninguna encuesta que quien lo puso fue López Obrador.

Que se sepa Rocha no fue interrogado por las autoridades judiciales. De seguro tuvo conversaciones con López Obrador y en su momento con la Presidenta, pero todo indica que fueron personales y no trascendieron al aparato de justicia.

El caso de nuevo adquirió relevancia, porque un museo dedicado a la aeronáutica expuso la avioneta en la que fue transportado Zambada. La nave fue presentada auténticamente como un trofeo de guerra. Nos enteramos de que hubo forcejeos y que iban comiendo churrumais, presumimos, ya que habían sometido al El Mayo.

Dos años después, se informa que esta mañana se presentarán todos los detalles del operativo que llevó a cabo uno de los hijos de El Chapo con el apoyo de agencias estadounidenses que operan en el país.

Por más explicaciones que haya, que sin duda son necesarias, la gran pregunta es qué papel jugaron las autoridades mexicanas, y cómo es posible que no supieran del mismo, empezando por el gobernador con licencia. Ahora resulta que una exposición en donde está el avión se convierta en el detonador para preguntarse por el papel que pudo haber jugado el FBI.

Lo que tendrían que preguntarse también es cómo es que operaba la agencia en México, y cómo es posible que los servicios de inteligencia no tuvieran en el radar operaciones de este calibre, que sin la menor duda son de excepción; no puede perderse ningún radar una operación de este tipo.

Si se están preguntando por el FBI también habrá que preguntarse quién llevaba el control sobre las agencias estadounidenses en el país. Así como echaron toda la caballería contra la gobernadora de Chihuahua, habría que preguntarse quién estaba en la ventanilla, porque es evidente que se llevó a cabo de manera directa y por lo que se dice fuera de cualquier colaboración, o de plano, alguien está mintiendo y se va a llevar el secreto a la tumba.

RESQUICIOS.

Trump tiene el control de la FIFA. Además de que la Federación le entregó un inventado premio por la paz, resulta que le demanda a los fifos que le quiten el castigo a uno de los jugadores de EU. De pena.