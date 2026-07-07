• Al final la ganó la alcaldesa

Con la novedad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó ayer que el ejercicio de recursos de dos bolsas federales que el municipio de Acapulco, a cargo de Abelina López, se realizó conforme a derecho. Con ello, se ha informado, quedaron sin efecto las observaciones sobre 898 millones de pesos planteadas por la Auditoría Superior de Guerrero, a la cual ahora se señala de haber actuado sin tener competencia constitucional. Según lo resuelto, Abelina ejerció el recurso en 511 obras tras de los devastadores efectos que tuvo sobre el puerto el impacto del huracán Otis en octubre de 2023. Nos piden no perder de vista el dato de que la Auditoría Superior de la Federación ya había fiscalizado las erogaciones del municipio reportando en su momento observaciones por 3.7 millones de pesos, la cual por cierto después se reportó como atendida y cerrada. Nos cuentan que tras el fallo la alcaldesa no quiso dejar pasar la oportunidad de señalar que el dinero fue para mejorar Acapulco. Ahí el dato.

• Satélite de la 4T pelea registro

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Los que dicen que no superan la bateada que recibieron por parte del INE son los de la organización Que Siga la Democracia, cuyo sueño para convertirse en partido con registro nacional no prosperó porque el órgano electoral consideró que no reúne lo necesario para ingresar a la lista de fuerzas políticas con opción para postular candidaturas. Sin embargo, dicen que esa agrupación, por cierto, muy ligada a Morena y la 4T —habrá que recordar que en 2021 se conformó como asociación civil para recabar las firmas necesarias para promover la consulta de revocación de mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador— está convencida de que el rechazo del INE puede ser revocado por el Tribunal Electoral, a donde se fueron a quejar porque, señalan, no hubo ningún sustento jurídico para decirles no. Nos reportan que el presidente de esa organización, Édgar Garza Ancira tiene mucha confianza en que la sala superior del TEPJF analice su caso, reconozca que el INE se equivocó y le dé luz verde para constituir el tercer nuevo partido político. ¿Será?

• ¿Quién es la víctima?

Para muchos resultó totalmente inverosímil que ahora sea el diputado federal de Morena Cuauhtémoc Blanco quien se haga la víctima por una protesta que lo retrasó para llegar el pasado domingo al Estadio Azteca, aun cuando él ha sido señalado por ser victimario de por lo menos tres mujeres, una de ellas su media hermana, en casos abiertos que tienen que ver con intento de violación, violencia política de género, acoso… y por lo que no ha pasado absolutamente nada. Bueno, pues con todo eso encima, el exfutbolista brincó para denunciar que él fue hostigado mientras viajaba en su camioneta Cadillac cuando se disponía a pasar un domingo en familia para ver el México-Inglaterra. Nos señalan que precisamente Blanco, quien en diciembre pasado propinó un puñetazo a un portero en un partido de leyendas al que fue invitado, dio cátedra sobre no reaccionar de manera violenta. “La protesta nunca puede ser pretexto para intimidar, acosar o ejercer violencia (…) Lo sucedido pudo haber tenido consecuencias mucho más graves”. Así.

• Aclarando el panorama

En medio del ruido que quisieron generar algunas voces en torno a Marcelo Ebrard, fue el propio secretario de Economía, quien una vez más salió al paso para ofrecer certezas sobre que esta semana estará en Estados Unidos para representar los intereses de México. “Les comparto que mañana salgo en vuelo a Washington para preparar la siguiente ronda de conversaciones para la revisión del T-MEC, el miércoles estaré representando los intereses de México por allá”, publicó el funcionario después de que, dijo, fue consultado varias veces sobre su futuro. Antes, la cuenta en X de la Secretaría de Economía ya había compartido una imagen con una de las versiones que daban casi por hecho la dimisión de Ebrard con una sola acotación, pero muy relevante: “Todo en este texto es absurdo y una completa mentira. No se dejen engañar”. Es sabido que el funcionario ha estado teniendo un desempeño importante en las negociaciones del T-MEC y pues por ahí seguirá la ruta, nos hacen ver. Y ahí la aclaración.

• Tunda al que anduvo de viaje

Nos dicen que es digna de mérito la maroma que se aventó el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, para justificar por qué se inscribió como aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura de Querétaro ¡desde Madrid! Y es que no la tenía para nada fácil, ya que en un primer momento señaló que no hizo el registro presencial por austeridad, pero después de que la verdad sobre su paradero salió a la luz, ahí sí tuvo que echar mano de un trabajo más sesudo. “Me registré en línea porque me fui a la graduación de mi hija”, quien, explicó, vive en España desde niña, no por lujo, sino por amenazas que atribuyó a la delincuencia organizada. De ahí, quien también fue procurador de Hidalgo culpó a la oposición —en particular a los del PAN y al actual gobernador queretano, Mauricio Kuri— de ponerlo en medio del escándalo y emprender una andanada en su contra, según señaló, sólo por darle prioridad a su familia. “Ojalá no les toque vivir lo que me tocó vivir a mí, de tener que separarme de mis hijas en una edad muy joven, precisamente por un tema de seguridad de ellas”. Tsss.

• Membresía para Noroña

Nos piden no perder de vista la nueva membresía a la que accedió ayer el senador de Morena Gerardo Fernández Noroña, quien quedará oficialmente inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS). Este lunes, el Tribunal Electoral de Michoacán (TEEM) falló a favor de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, quien acusó al legislador de realizar expresiones despectivas y agresivas en redes contra ella, acciones que, según su denuncia, ponían en duda su legitimidad para ejercer el cargo de presidenta municipal por ser mujer y la descalificaban tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo. Nos dicen que, aunque para mucha gente nunca hubo duda de que Noroña había incurrido en expresiones de misoginia, lograr que lo pusieran en la lista del RNPS no fue un camino fácil, pues en un inicio, cuando el caso llegó al TEEM hace tres meses, los magistrados desecharon el asunto, por lo que la edil acudió ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que retornó el asunto al Tribunal michoacano, que finalmente le dio la razón a Grecia.