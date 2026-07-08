Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

A Argentina se le ven las grietas, pero sigue siendo un equipo que “no sabe perder”. No decimos esto en el sentido peyorativo, más bien es un conjunto que no piensa en la derrota, aunque esté aparentemente metido en ella.

Ayer, junto con decisiones controvertidas de los árbitros, alcanzó a Egipto y lo venció en menos de 15 minutos. Todo parecía indicar que la ventaja de 2 a 0 de los egipcios era suficiente colchón para aguantar el vendaval argentino que se veía venir en la parte final del juego.

Messi, quién, si no él, había fallado su segundo penalti consecutivo. No es un jugador que se quede con lo que pasó en el juego, es un futbolista que piensa en el presente y el futuro sin importar lo que quedó atrás.

Es muy probable que cualquier otro jugador se hubiera sentido abrumado, al menos, después de lo sucedido. Sin embargo, el argentino no está para regodearse ni en sus virtudes ni en sus defectos. Está para jugar y circular la pelota y hacer con ella casi lo que quiere, sin importar a quién tenga enfrente.

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El Messi de ayer fue el futbolista que logró remontar con su equipo a un rival que parecía que estaba en verdad cerca de la orilla. De nuevo, entre el equipo que “no sabe perder” y decisiones cuestionables de los árbitros, Argentina emergió, sin que hubiera manera de que en la parte final del juego Egipto pudiera frenarlo.

Messi falló un penalti, pero poco le importó. Inmediatamente se fue recuperando y fue poco a poco teniendo el control del juego con 10 más que no solamente lo quieren, sino que lo admiran y asumen que Messi es quien los llevará por el camino de la remontada.

Argentina y sus grietas podrían tener problemas en la siguiente ronda. Por ahora, a pesar de ellas, se mantiene firme y con un espíritu que más de una selección quisiera, y, sobre todo, tiene un jugador que, con adversidades o sin ellas, asume sus responsabilidades e imbuye a sus compañeros a “jugar a no perder”.

No ha sido la mejor Argentina hasta ahora. Sin embargo, con lo que tiene lleva a su furibunda afición al filo de la butaca, y ni qué decir de todo su país.

Algo anda pasando con el futbol en América. Canadá y EU fueron echados con relativa facilidad. Panamá y Haití intentaron, pero no pasaron de la primera ronda. México dio una gran batalla, pero se volvió a quedar en la orilla. Nos emocionó, pero en la frialdad hay que reconocer que se pudo haber hecho más.

Lo que sorprende es Sudamérica. A estas alturas sólo queda con vida Argentina, quien con todo y sus grietas es el único sobreviviente de la zona. Fuera, Brasil, Colombia, Ecuador y Uruguay. Algo anda pasando, no se puede vivir del pasado.