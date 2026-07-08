Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Por fin, después de 19 meses, septiembre de 2024 a marzo de 2026, de decrecimiento, 5.00% en promedio mensual, en abril la inversión fija bruta en instalaciones, maquinaria y equipo creció, en términos anuales (comparando con el mismo mes del año anterior), 5.1%. En términos mensuales (comparando con el mes anterior), creció 4.0%. Buenos resultados.

Para entenderlo hay que comenzar por la escasez, por el hecho de que no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera, y mucho menos gratis, y que una de las condiciones para minimizarla, en el entendido de que nunca la eliminaremos, de que nunca todo alcanzará para todos, en las cantidades que cada uno quiera, y gratis, es que se produzca y ofrezca la mayor cantidad posible de bienes y servicios, para lo cual se requiere que, de manera directa, se invierta lo más posible.

Las inversiones directas son las que se destinan a producir bienes y servicios, con los que satisfacemos nuestras necesidades; a crear empleos, puesto que para producir alguien debe trabajar; a generar ingresos, puesto que a quien trabaja se le paga; empleos e ingresos que son condiciones del bienestar, que es el fin de la economía: que la gente viva bien, que viva mejor.

TE RECOMENDAMOS: ACORDES INTERNACIONALES Veinte días

Una parte esencial de las inversiones directas son las inversiones en instalaciones, maquinaria y equipo, que proporcionan la infraestructura física (equipo, maquinaria e instalaciones), para poder llevar a cabo la producción de bienes y servicios. Por ello, el comportamiento de la inversión fija bruta es un buen indicador del comportamiento de la inversión directa.

En términos anuales, éste fue el comportamiento de la inversión fija bruta en los primeros cuatro meses del año: enero, menos 2.1%; febrero, menos 3.1%; marzo, menos 2.7%; abril, más 5.1%. Promedio mensual enero – abril de 2025: menos 6.53%. 2026: menos 0.70%.

En términos mensuales, éste fue el comportamiento de la inversión fija bruta en los primeros cuatro meses del año: enero, menos 1.0%; febrero, menos 0.4%; marzo, más 0.6%; abril, más 4.0%. Promedio mensual enero – abril de 2025: menos 0.93%. 2026: más 0.80%.

Cuál de las dos comparaciones, la anual, comparando con el mismo mes del año anterior, o la mensual, comparando con el mes anterior, es mejor para responder la pregunta ¿cómo vamos en materia de inversión directa? La mensual, que compara con el pasado inmediato. Y en la comparación mensual sumamos ya dos meses con crecimiento de la inversión directa: 0.6% marzo y 4.0% abril. Crecimiento promedio mensual, enero – febrero: menos 0.70%. Marzo – abril: más 2.30%.

Crecimiento mensual de la inversión en maquinaria y equipo: enero, menos 0.7%; febrero, menos 1.6%; marzo, más 3.2%; abril, más 2.0%. Crecimiento promedio mensual, enero – febrero: menos 1.15%. Marzo – abril: más 2.60%.

Crecimiento mensual de la inversión en construcción no residencial (fábricas, bodegas, centros comerciales, oficinas, etc.): enero, menos 0.7%; febrero, más 0.1%; marzo, más 0.8%; abril, más 0.1%. Crecimiento promedio mensual, enero – febrero: menos 0.30%. Marzo – abril: más 0.45%.

En abril, tanto en términos anuales, como mensuales, la inversión directa creció, algo que no sucedía desde septiembre de 2024. El crecimiento, ¿se mantuvo en mayo y junio? ¿Se mantendrá en julio? ¿Y en los próximos meses? Ya veremos.