Por Zambada “exige 4T explicaciones” a EU

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Después de que desde la conferencia mañanera se acusó al gobierno de Estados Unidos de proteger a un grupo delincuencial del Cártel de Sinaloa —el de Los Chapitos— en el caso de la captura de Ismael El Mayo Zambada por parte de integrantes de una agencia de inteligencia de ese país, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, exigió que se esclarezca esa operación para la extracción del capo sinaloense que “violó la soberanía y el marco de la relación bilateral”.

De paso y al mismo tiempo que se anunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que las comunicaciones entre México y EU sobre las acusaciones al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha, y al senador Enrique Insunza, se reservarán por cinco años, afirmó que “los gobiernos de la Cuarta Transformación han sido los únicos que en nuestro país han enfrentado al crimen organizado”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

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Ubicado en el centro de la exigencia de la Presidenta Sheinbaum al gobierno estadounidense que siendo entonces Ken Salazar embajador de ese país en México, negara la participación de personal de agencias de inteligencia en la “extracción” de El Mayo Zambada en Culiacán, el 25 de julio de 2024, el también exlegislador demócrata, tendrá mucho que explicar y no hay duda que lo hará.

Sobre todo porque la mayor parte del tiempo que desempeñara ese cargo entabló una estrecha relación de amistad y confianza con el expresidente López Obrador, lo que le permitió ser un asiduo visitante al despacho del tabasqueño en Palacio Nacional y enterarse de muchas cosas, algunas de las cuales, relacionadas precisamente con Zambada, estarán incluidas en su libro cuya aparición anunció que está próxima.

Ayer, en su mañanera, la Presidenta preguntó: “¿Quién miente, quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar? ¿Por qué es relevante? Primero el haber mentido como embajador y por la participación de una de las agencias de Estados Unidos en este operativo, estaría violando Tratados Internacionales y la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”.

Decomisan en el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, oootra tonelada de cocaína en un buque mercante procedente del guatemalteco Puerto Quetzal, ahora por parte de personal de la Secretaría de Marina, con el auxilio de canes especializados en localización de drogas.

Justo cuando Amnistía Internacional condenó el asesinato de la periodista Roxana Guzmán por parte de integrantes de un cártel que opera en la zona sur de Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle anunció que tras la remodelación del Palacio de Gobierno en Xalapa, un salón llevará su nombre.

Capturan al exdirector general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, por agredir a su esposa María Felicia, como se vio en los videos que ella difundiera.