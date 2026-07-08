TV Azteca, luz verde a su reorganización financiera

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Inicia oficialmente el proceso de reorganización financiera de TV Azteca, que preside Ricardo Salinas Pliego: la jueza primera de distrito de concursos mercantiles, Tessy del Rocío Covarrubias Torres, dio luz verde al reordenamiento estructurado y equitativo de los pasivos de la compañía, contando para ello con la supervisión judicial a fin de preservar su valor, asegurar la continuidad operativa y facilitar el cumplimiento ordenado de sus obligaciones conforme a la reestructura operativa y corporativa que la televisora puso en marcha en febrero pasado.

Así, todos y todas aquellas que de manera oficial y oficiosa querían ver la quiebra de la televisora del Ajusco y que se efectuara una suerte de expropiación a Grupo Salinas se quedaron con las ganas.

Y es que TV Azteca se acogió voluntariamente al mecanismo legal del concurso mercantil que, durante su duración, le permite mantener el control de su operación y proseguir desarrollando sus actividades con normalidad, produciendo contenidos de alta calidad, atendiendo a sus clientes y cumpliendo con sus colaboradores.

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Claro, como la ignorancia es atrevida no faltarán los bots y los despistados que matraca en mano clamen que se trata de una “quiebra”. Pero sus resultados serán igual de nimios que aquel llamado a “No vean TV Azteca”.

La compañía, luego de un largo litigio judicial —que con injusticia dio paso a la retroactividad de las leyes en perjuicio de las personas físicas y morales—, solicitó un crédito de emergencia para a principios de este año pagar la reclamación fiscal del SAT, siendo el paso subsecuente la solicitud del concurso mercantil.

Así que también se quedaron con las ganas aquellos que esperaban una televisora dócil y doblada.

Y es que Azteca, que dirige Rafael Rodríguez Sánchez y cuya conducción noticiosa está a cargo de Luciano Pascoe, tiene una resolución legal que le ofrece continuidad a su estrategia y confirma el avance de un proceso diseñado para fortalecer la posición financiera de la empresa y construir una estructura de capital más sólida y sostenible.

El Mundial no levantó turismo de playa vía aérea. Los datos no son buenos. En los primeros seis meses de este año, los tres principales destinos de playa del país perdieron 982 mil visitantes vía área —los que pagan las mejores estancias— respecto a los registrados en igual periodo del 2026. De acuerdo al reporte de Sustainable Tourism Advanced Research Center (STARC), Cancún perdió 480 mil visitantes en el primer semestre (-3.8%), Los Cabos, 140.3 mil viajeros (-5.8%), en tanto que a Puerto Vallarta faltaron 423.7 mil visitantes (-18.2%), lo cual representa una merma para las aerolíneas, hoteles, restaurantes y prestadores de servicios y experiencias de viaje.

El director de STARC, Francisco Madrid, apunta a que la situación será difícil de revertir en la temporada de verano, pues la tendencia sigue a la baja. El encarecimiento de los boletos de avión, la desaparición de Spirit Airlines, el encarecimiento de México como destino y del tipo de cambio, la inseguridad en esos destinos, la falta de promoción turística como política pública y el sargazo para el Caribe, determinaron la situación.

Impulsa Tu Ganancia, arrendamiento todoterreno. Con apenas seis años de fundada, la Sofom Impulsa Tu Ganancia, con sede en Metepec, tiene presencia importante en los tres niveles de Gobierno y con organismos autónomos, para arrendamiento de flotas vehiculares.

La firma tiene como principal accionista y directivo a Alberto Pliego Hernández, también administrador único y representante legal de la constructora M&A Empresarial de Aguascalientes.

Sorprendentemente, Impulsa Tu Ganancia entró al negocio de arrendamiento de patrullas de alto desempeño hace tres años con un contrato plurianual de arrendamiento puro para patrullas con el Gobierno de Aguascalientes, durante la vigencia del mandato de Tere Jiménez.

Y en abril pasado, la financiera, junto con Time 2 Lease, ganó una licitación del INE (de Guadalupe Taddei) para proveer vehículos de operación y los módulos del instituto a nivel nacional; un mes antes, Impulsa Tu Ganancia ganó la licitación pública para el arrendamiento a tres años de 214 patrullas para el ayuntamiento de Toluca por 452.2 millones de pesos; y hace un año se llevó por adjudicación directa un contrato por el arrendamiento de 20 camiones compactadores de basura Tlaquepaque por casi 25 millones de pesos, lo que generó cuestionamientos del Congreso de Jalisco.

Tome nota que Impulsa Tu Ganancia está activo en concursos para vehículos para la Defensa Nacional, Marina y servicios de factoraje a contratistas del Gobierno federal —Pemex, obra pública—, ahora que está tan de moda el retraso en los pagos.

Banorte, ¿no que no?. Y por sexto año consecutivo Banorte, que comanda Carlos Hank González, ganó la designación de “Mejor Banco de Consumo en México” en los World Finance Banking Awards 2026. De pasada, se llevó la presea al Mejor Gobierno Corporativo en México en los World Finance Corporate Governance Awards 2026. Sin duda, reconocimientos a su estrategia humano-digital y su enfoque en la hiperpersonalización y predictivo hacia sus 13.3 millones de clientes.

Acoso en Conalep. El ambiente laboral no es del todo seguro para las mujeres en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Conalep, a nivel nacional: existen varias denuncias de mujeres por acoso y violencia contra Luis Canuto Herrera, titular del Órgano de Control Interno de ese colegio. Lo más grave del asunto es que, pese a las carpetas de investigación activas, las mujeres agraviadas no reciben el respaldo necesario, sin importar que hayan acudido a los canales legales correspondientes para hacer de su conocimiento el expediente CI-FITLP/UAT-TLP-2/UI-1 S/D00304/03-2026. ¿Llegaron todas?