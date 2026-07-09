El tiempo de Rafa

Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Nos puede ir bien o mal con él, pero el personaje para dirigir la Selección Nacional no hay duda de que es Rafael Márquez. Es el mejor perfil que hay, y además conoce de arriba a abajo el futbol mexicano. Tiene una gran cantidad de virtudes. La más relevante es que fue un jugador que siempre sabía qué hacer con el balón y tenía la gran virtud de entregarlo Al Pie a sus compañeros sin importar las distancias dentro de la cancha.

Además, tiene la gran ventaja de que quiere el cargo. Dejó al Barcelona B en un gran momento. Muchos auguraban que estaba por hacer carrera con rumbo al primer equipo. Sin embargo, lo que lo motivó para salir fue dirigir a la Selección, jugando un papel secundario, aparentemente secundario, en un proceso de enseñanza-aprendizaje de la mano de Javier Aguirre. Márquez tiene mucho que ver con el surgimiento de algunos jugadores del Barcelona, que están en el primer equipo y otros en la Selección Nacional Española.

Habrá que preguntarse qué tanto el diseño defensivo de la Selección, que resultó ser tan efectivo, tiene, además de la mano de Aguirre, la influencia de un jugador que acababa acomodando formaciones de igual manera del Atlas, al Mónaco, al Barcelona y en todos los equipos en que jugó.

Fue un jugador importante e influyente en el Tri. Preferiríamos no recordar cuando en un Mundial le metió un patadón en la yugular a un jugador de EU, lo cual le costó una expulsión prematura en el partido, lo cual tuvo mucho que ver en el desenlace de éste.

A pesar de ello, Márquez siguió siendo un gran jugador, convirtiéndose, particularmente en el Barcelona, en el punto de partida para salir jugando la pelota y construyendo el juego. Esto lo hizo con la selección de Lavolpe que tantos elogios recibió de Pep Guardiola.

Es probable que el Tricolor tenga, como en pocas ocasiones en su historia, al entrenador que debe tener. La clave ahora será que lo dejen y, sobre todo, que surjan jugadores que puedan transformar a una Selección que, a pesar de que sin la menor duda hizo un gran papel en este Mundial, sigue teniendo a una afición que juega mejor que ella.