• Cierre de filas verde con Cruz

Se pone interesante la contienda por la candidatura de la 4T a la gubernatura de Chihuahua. Y es que resulta que el Partido Verde en esa entidad condicionó su participación en alianza con Morena y PT a que el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, sea designado como coordinador del movimiento en esa entidad. ¡Zas! Así lo comentó el coordinador político nacional del Verde, Arturo Escobar, durante la Asamblea Informativa de ese partido en Chihuahua. “Yo soy demasiado futbolero. Me gusta hacer mis análisis y formaciones, pero siempre lo más importante es el director técnico, y eso es lo que se va a elegir próximamente: quién va a dirigir el movimiento para que la transformación llegue a Chihuahua”, de ahí que, señaló, cuenta más el hecho de que el perfil tenga las tablas para el cargo a sólo considerar su popularidad. “Tenemos toda la convicción de hacer la alianza con Morena y con el PT, y esa alianza tiene una condición, que el coordinador sea Cruz Pérez Cuéllar”, refirió, lo cual, nos dicen, no dista mucho de leerse como una negativa de los ecologistas a ir con Andrea Chávez. Uf.

• Nuevo golpe a Los Chapitos

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Relevante, nos informan, el más reciente golpe que dio el Ejército en Sinaloa, donde abatió a Christian Guadalupe “N”, conocido como Texas, quien era jefe de plaza de Los Chapitos en Culiacán. El sujeto había asumido ese rol el 23 de mayo de 2025 a la muerte de Jorge Humberto “N”, apodado La Perris y se había convertido en el principal generador de violencia en la entidad: era responsable de ordenar homicidios contra grupos rivales, secuestros, extorsiones y robo de vehículos. Lo anterior se conoció gracias a labores de inteligencia que los pasados 7 y 8 de julio se tradujeron en operaciones realizadas por elementos del Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. En dichas acciones —informaron las secretarías de la Defensa y de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Ricardo Trevilla y Omar García Harfuch, respectivamente—, se logró detener a cuatro personas y asegurar una ametralladora, siete fusiles de asalto, dos granadas de fragmentación, 42 cargadores y 3 mil 170 cartuchos de diversos calibres, 100 dosis de cocaína, equipo táctico y de radiocomunicación y dos vehículos.

• Indicadores en la mañanera

Y resulta que el secretario de Hacienda, Édgar Amador, estuvo ayer en la conferencia mañanera para dar cuenta de algunos indicadores que reflejan el desempeño reciente de la economía mexicana. Entre los más relevantes, nos comentan, destacan el que México se mantiene entre los 10 países que más Inversión Extranjera Directa reciben en el mundo, con 41 mil millones de dólares en 2025 y el de que el salario mínimo registró la mayor recuperación real entre los países de la OCDE de 2018 a 2025. También, que el país tiene la segunda tasa de desempleo más baja de la OCDE (2.7%) y que el empleo formal alcanzó un nuevo máximo para un mes de junio, con 22.8 millones de trabajadores afiliados al IMSS, mientras que el salario creció 6.4% anual. Por otro lado, que el comercio con EU alcanzó un récord de 839 mil millones de dólares. Y para redondear, que la inversión fija bruta creció 5.9% anual, que el consumo y la actividad económica mantienen una tendencia positiva y que la actividad industrial repuntó en abril y la inflación descendió a 3.6%, su nivel más bajo en ocho meses. Ahí los datos.

• San Lázaro, damnificado

Dicen que a ver si ahora que la mismísima Cámara de Diputados le pidió a la alcaldía Venustiano Carranza que desazolve el sistema de drenaje, las autoridades de la demarcación —encabezadas por Evelyn Parra Álvarez— se ocupan por fin de una alerta que ha sido ignorada por esa administración y por las anteriores durante al menos dos décadas. Nos piden poner en relieve la indignación de vecinos y comerciantes de esa zona, pues por más que exigen acción por parte de la administración local, la respuesta es la omisión y sólo se les ve actuando, como ayer, cuando el recinto de San Lázaro se ve afectado, ya con sus bodegas y estacionamientos hasta el tope de agua estancada. Comentan que si bien quienes viven cerca de la sede del Poder Legislativo ya la libraron, haría falta que se dé respuesta en otras colonias. Apenas hace un mes, locatarios del Mercado de Sonora denunciaron que las constantes inundaciones —con encharcamientos de casi 40 centímetros— les han generado pérdidas económicas. ¡Ojo!

• Puja por el Senado

Y en medio del calentamiento de decenas de legisladores que pidieron licencia para buscar candidaturas, no hay que perder de vista la competencia que también se está abriendo con miras a la renovación de la Mesa Directiva del Senado, el próximo 1 de septiembre. Y como Morena ostenta la mayoría, varios cuadros de ese partido ya levantaron la mano para suceder a Laura Itzel Castillo, entre ellos el mexiquense Higinio Martínez, el veracruzano Manuel Huerta Ladrón de Guevara, el tabasqueño Óscar Cantón Zetina o, del Verde, el yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín; sin embargo, una de las aspiraciones que levantó cejas y torció bocas no sólo en la oposición, sino dentro del propio oficialismo fue la de Gerardo Fernández Noroña, quien dejó entrever que aunque ya fue presidente del Senado, podría buscar un nuevo mandato. Frente a este escenario destacaron los comentarios que lanzó el coordinador guinda en la Cámara alta, Ignacio Mier, a sus compañeros que ya se candidatearon: “A los que se destapan luego les da pulmonía”. Tsss.

• No sólo es el T-MEC

Nos piden resaltar el papel que juega el Plan México en momentos como los que vivimos hoy, con ciertas inquietudes generadas por el hecho de que EU no esté abrazando el T-MEC como lo está haciendo nuestro país y como lo hace también Canadá. Y es que nos dicen que esa estrategia económica impulsada por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum no ha llegado sólo como un parche para contener posibles afectaciones por cambios alrededor del pacto regional norteamericano, sino que se trata de un esquema de trabajo que da a la economía nacional la posibilidad de hacerse más fuerte desde el mercado interno y a partir de nuevas inversiones desde otras latitudes. De ahí que sea relevante señalar que mientras en Washington están aún activas las defensas de los intereses mexicanos, a través del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, también hay esfuerzos por mirar hacia más opciones: ahí tenemos la aprobación por parte del Parlamento Europeo del modernizado acuerdo de la UE con México, que nos dará acceso a un mercado de más de 450 millones de consumidores de 27 países. Ahí el dato.