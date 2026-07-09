Insiste Ken: EU no participó en caso Zambada

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Horas después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum acusara al exembajador de Estados Unidos, Ken Salazar, de haber mentido en el caso del traslado de Ismael El Mayo Zambada a ese país el 25 de julio de 2024, y de que la FGR lo exhibiera ayer como un embustero, el diplomático respondió que en su momento, junto con el fiscal Merrick Garland, comunicaron al Gobierno de México, a cargo de Andrés Manuel López Obrador, sus declaraciones públicas sobre las detenciones de Zambada y de Joaquín Guzmán López.

Dijo que le comunicaron que no se trataba de un avión ni un piloto estadounidense, ni de una operación de su país, y que “la verdad, es la verdad”, luego de que el fiscal especializado de Control Regional, David Boone de la Garza, en conferencia de prensa y ante la titular de la FGR, Ernestina Godoy, aseguró que el piloto que transportó al capo sinaloense a EU —cuyo nombre no reveló— fue detenido posteriormente en territorio mexicano y entregado a las autoridades de ese país por portación de armas, no por haber llevado a Zambada y a Joaquín Guzmán López al aeropuerto de Nuevo México.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

La Presidenta Sheinbaum ordenó a la Secretaría de Relaciones transparentar la información del caso Rocha-Inzunza, reservada por esa dependencia durante cinco años, pero será a medias, porque se mantendrán en secreto las notas diplomáticas relacionadas con el expediente judicial por ser de “carácter reservado”, y se duda que las judiciales, con las declaraciones del exgobernador de Sinaloa y el senador con licencia, se lleguen a conocer por ahora.

Que el recorte de 1.6 a 1.2 por ciento de la economía mexicana a la previsión del Fondo Monetario no fue exclusivo a México, sino una reducción general de estimaciones globales en el mercado de energéticos por la guerra en Medio Oriente, declaró el secretario de Hacienda, Edgar Amador.

El líder de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, demandó que las autoridades que en el sexenio pasado, por omisión o descuido, permitieron que agentes estadounidenses violaran la soberanía al participar en la “extracción” de El Mayo Zambada, deben ser citadas a comparecer, para que expliquen por qué no actuaron para impedirlo y asegurar que la responsabilidad de dar permisos para el arribo y salida de aviones o avionetas era de la SICT no de Defensa.

Insiste el senador panista Ricardo Anaya en que el Gobierno de México “narcopactó” con el crimen organizado que heredó del anterior sexenio.