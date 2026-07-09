Medicinas: no le están ayudando a Clark

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Es más, al subsecretario de Salud, Eduardo Clark, le meten el pie y se atasca la megacompra consolidada 2027-2028 que ya lleva 4 meses de rezago; y que para cumplir el plazo para asignar contratos de suministro —en sólo mes y medio— tendría que desordenar su propio plan que de manera prudente intentó dar 6 meses de plazo para que laboratorios y distribuidores ganadores fabricaran y abastecieran sus almacenes de manera planificada. Buenas ideas, buenas intenciones, pero con pobre implementación.

De entrada, el primer faul es de origen hacendario. A la fecha se desconoce que se haya girado el oficio de suficiencia presupuestaria a fin de proceder con la subasta bienal, aspecto especialmente complejo considerando que los presupuestos de la Federación son anuales.

Tampoco le está ayudando su propio equipo de funcionarios —tan preparados como un chicharrón— para orquestar una megalicitación de casi medio billón de pesos. Se comenta que tales funcionarios siguen realizando “estudios de mercado” para presionar a los proveedores que les vendan a precios menores que hace un año y además apechuguen con el costo de distribución… por lo que varias empresas están haciéndose para atrás y no perder dinero.

A Clark también le mete caballazo su modelo institucional: al dividir la formulación de la demanda entre la Subsecretaría de Salud y realizar la ejecución de la compra y pago de los medicamentos a través de Birmex al mando de Carlos Ulloa, se adiciona otra ventanilla que aumenta la burocracia. Las comparaciones son odiosas, pero el modelo neoliberal concentraba la formulación de la demanda y la compra en un grupo de profesionales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Una zancadilla especialmente ruda viene del desorden y falta de alineación de instituciones como el IMSS-Bienestar (que ya acumula más de 100 millones de pesos en pasivos), donde su titular, Alejandro Svarch, se percibe superior al mandato del secretario David Kershenobich e incluso a Palacio Nacional: son tan comunes los rechazos de envíos de medicinas e insumos por parte de hospitales y clínicas del IMSS-Bienestar que la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica —presidida por Guy Jean Savoir García— ya puso el grito en el cielo.

Y ese grito ya lo escuchó Raquel Buenrostro, quien no tiene precisamente mucho aprecio por Clark: la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno abrió una “línea de atención de entrega de medicamentos” donde los proveedores pueden denunciar los rechazos injustificados en la entrega de los bienes.

A ver si no termina con tarjeta roja esa megacompra como sucedió en 2025… y se institucionaliza el desabasto como goliza del bienestar.

Moctezuma y Haces impulsan acuerdo con Europa. Mientras que el T-MEC pasa por zona de turbulencia, la entrada en vigor de la renovada versión del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México (TLCUEM) motivó el festejo, así como activada la instrumentación del mismo tanto del embajador mexicano en la región, Esteban Moctezuma, y de Pedro Haces, al frente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

La presencia de Moctezuma en el Parlamento Europeo enfatizó la relevancia de reducir aranceles, facilitar la inversión —protegiéndola en tribunales especializados autónomos, y no en “La Corte del Acordeón”— y dando espacio para abordar el comercio digital, contratación pública, sostenibilidad, cadenas de suministro, así como cooperación en cuanto a energías limpias e Inteligencia Artificial.

Por su parte, Pedro Haces —también presidente de la Comisión Especial de Seguimiento al T-MEC en la Cámara de Diputados— destacó desde San Lázaro la relevancia de potenciar un comercio anual de 87 mil millones de dólares y que acumula más de 200 mil millones de dólares en inversión directa en México, dado el valor que aporta el contenido tecnológico a la producción nacional en industrias de alto valor agregado vinculadas a las cadenas globales de suministro.

El enfoque diplomático sindical desde México promueve la investigación, el análisis de los flujos migratorios, la seguridad multinacional, derechos humanos e igualdad de género que, de concretarse en acciones específicas hará del TLCUEM un vehículo de desarrollo de largo alcance.

Defenestración en Cofepris. Hablando de Svarch, nos reportan que tres de sus allegadas operadoras en la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) fueron dadas de baja y expulsadas con todo y chivas con acompañamiento de policías el pasado viernes. Se trata de Karina Aguirre Reséndiz (a cargo de la Subdirección Ejecutiva de Servicios de Salud y Dispositivos Médicos); de Brenda Guadalupe Olvera González, dictaminadora especializada en el área de dispositivos médicos, así como Elizabeth Hernández Orduña.

Según trascendió, se les encontró como parte de los cuellos de botella que, para dar paso a los registros sanitarios y permisos de importación, dejó instalados el hoy director del IMSS-Bienestar.

Pero a Svarch no le pasará nada. Se sabe cubierto con el “manto sagrado de Mascupana”.

Flaca derrama mundialista; a impulsar turismo de aventura. Desde el Gobierno se presumen 50 mil millones de pesos de derrama económica por los 13 partidos del Mundial celebrados en México. Primero se presumió que el impacto sería de 12% del PIB, unos 396 mil millones… o sea que el resultado sólo fue una treceava parte del cálculo. Incluso respecto a estimaciones más realistas (60 mil millones de pesos) hechas por KPMG, el reporte oficial está para el hoyo.

Ahora es momento de aprovechar y potenciar activos naturales y culturales: la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura que encabeza Joy Charles presenta, junto con Sectur que lleva Josefina Rodríguez y la secretaria de Turismo de Nayarit, darán impulso constante a esta variedad de viajeros con su próximo congreso en Islas Marías.

Ya les cuento.