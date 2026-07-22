JAC México fortalece su gama con la nueva JAC 4 2027

JAC México presentó la actualización de la JAC 4 modelo 2027, un SUV compacto de entrada que incorpora 43 modificaciones en diferentes áreas como diseño, tecnología, conectividad, confort, desempeño y seguridad, con el objetivo de mantenerse vigente dentro de uno de los segmentos con mayor competencia en el mercado automotriz mexicano. El modelo continuará fabricándose en la planta de Ciudad Sahagún, Hidalgo, operada por Giant Motors Latinoamérica, una operación que permite mantener la producción nacional y ajustar las características del vehículo a las condiciones y preferencias del consumidor en México.

Entre los cambios incorporados destaca una renovación en el diseño exterior con una parrilla de nueva configuración, un sistema de iluminación completamente led con luces diurnas independientes y rines de aluminio de 18 pulgadas. En el habitáculo, la JAC 4 2027 integra una pantalla multimedia de 12.8 pulgadas, un cuadro de instrumentos digital de 6.25 pulgadas y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, además de nuevos elementos orientados al confort como iluminación ambiental configurable, asiento del conductor con ajuste eléctrico, ventilación y soporte lumbar, cristales traseros de privacidad y puertos USB Tipo-C para los pasajeros posteriores.

La actualización también tiene elementos interesantes de conveniencia como llave inteligente con encendido remoto, apertura y cierre de ventanas mediante el sistema de bloqueo, así como espejos laterales calefactables con abatimiento automático. En el apartado mecánico, mantiene un motor turbo de 1.5 litros asociado a una transmisión CVT, con una configuración enfocada en ofrecer un balance entre desempeño y eficiencia para trayectos urbanos y recorridos en carretera.

En seguridad, la nueva JAC 4 añade un paquete de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), con funciones como monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero, advertencia de apertura de puertas, control de tracción, señal de frenado de emergencia y una cámara panorámica de 540 grados con función de chasis transparente. Con esta renovación, JAC México busca reforzar su participación en el segmento de SUV compactos mediante una propuesta con mayor contenido tecnológico, equipamiento y fabricación nacional. La respuesta de los consumidores permitirá conocer cómo será recibida esta nueva generación dentro de un mercado mexicano con una amplia oferta de modelos y unos consumidores cada día más exigentes.

Aniversario Afirme. Grupo Bolsa Mexicana de Valores (Grupo BMV) reconoció a Arrendadora Afirme y Almacenadora Afirme por sus 15 años de participación en el Mercado de Deuda local, destacando su contribución al fortalecimiento del financiamiento bursátil en México. Durante un encuentro con directivos de Grupo Financiero Afirme, la BMV resaltó la evolución de la institución fundada en 1995 en Monterrey, Nuevo León, que actualmente cuenta con operaciones en banca, arrendamiento, almacenaje, factoraje, seguros e inversiones. Almacenadora Afirme se ha consolidado como uno de los emisores más activos del mercado bursátil, al ubicarse como líder en colocaciones de corto plazo y mantenerse en los últimos cinco años entre los principales emisores por monto colocado. La institución señaló que continuará impulsando soluciones financieras apoyadas en tecnología y transformación digital, con el objetivo de ampliar oportunidades de financiamiento y fortalecer su crecimiento en el sistema financiero mexicano.

Inversión Inventec. Inventec, empresa taiwanesa especializada en el diseño y manufactura de servidores, soluciones para centros de datos y plataformas de Inteligencia Artificial, realizará una inversión de 450 millones de dólares como parte de su expansión al mercado mexicano. La compañía se instalará en HubsPark Juárez, en Chihuahua, un complejo industrial enfocado en atender operaciones con altos requerimientos tecnológicos, donde adquirió las primeras dos etapas del proyecto. El plan maestro de HubsPark Juárez contempla cuatro etapas de desarrollo, por lo que Meor continuará impulsando el crecimiento del complejo conforme avance la demanda del mercado. El proyecto forma parte de la estrategia de expansión de infraestructura industrial orientada a sectores tecnológicos, mientras Meor busca fortalecer su portafolio de activos industriales mediante espacios preparados para las necesidades de nuevas operaciones empresariales.

AMPI y Fovissste fortalecen colaboración.La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) y el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) firmaron un convenio de colaboración para ampliar el acceso a la vivienda de los trabajadores al servicio del Estado y fortalecer la profesionalización del sector inmobiliario. El acuerdo fue encabezado por la presidenta nacional de AMPI, Jenny Althair Rivas Padilla, y la vocal ejecutiva del Fovissste, Jab-nely Maldonado Meza, quienes establecieron una agenda permanente de trabajo enfocada en la capacitación, difusión de programas de financiamiento y coordinación institucional. Entre los compromisos destacan la capacitación bimestral para integrantes de AMPI sobre esquemas de crédito vigentes del FOVISSSTE, la difusión nacional de programas de financiamiento, la creación de canales de atención para derechohabientes, la organización de foros y eventos especializados, la elaboración de materiales de educación financiera y la participación de especialistas certificados en la actualización de estándares de competencia del organismo.

Voz en off. Honda Motor suspenderá a finales de este año la producción del Honda Prologue, un modelo eléctrico fabricado en México y desarrollado conjuntamente con General Motors, debido a la decisión de la compañía de dejar de vender vehículos eléctricos en Estados Unidos ante la menor demanda registrada en ese mercado. La segunda mayor automotriz japonesa ajustará su estrategia de movilidad para enfocarse en una combinación de tecnologías con mayor presencia de vehículos híbridos y de combustión interna...