Responde CSP al director de la DEA

En respuesta a la advertencia del director de la DEA, Terrance Cole, de que se perseguirá tanto a narcotraficantes como a funcionarios gubernamentales corruptos, en clara alusión a lo que ocurre en México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que esa agencia estadounidense tiene muchísimo, muchísimo trabajo, por hacer en su propio país para combatir las redes criminales y esclarecer casos de corrupción entre sus agentes y que “nosotros hacemos nuestro trabajo para pacificar el país y colaborar en coordinación con Estados Unidos”.

La declaración del funcionario estadounidense fue hecha después de que en la Corte de Brooklyn se decretara la cadena perpetua a Ismael El Mayo Zambada, luego de un juicio que se iniciara después de que el 25 de julio de 2024 cayera en la trampa que le tendiera su propio ahijado, Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, para llevárselo y entregarlo a la justicia de Estados Unidos, en donde había varias denuncias en su contra por el ilegal tráfico de drogas a ese país por parte del Cártel de Sinaloa, del que fuera cofundador hace medio siglo.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Verónica Ruffo, hija del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, insistió a la Presidenta Sheinbaum a que se presenten pruebas en contra de su padre, luego de que en su mañanera del lunes dijo que la Fiscalía General tiene “muchísimas” que lo vinculan a la empresa de la que es socio su padre, por el delito de huachicol, lo que dijo que es incorrecto, porque en la prolongada audiencia inicial no se presentaron.

Por su parte, el senador Ricardo Anaya, excandidato presidencial blanquiazul, insiste en que se investigue a la jueza de acordeón María de los Ángeles Padrón, que dejó en libertad en Monterrey a José Antonio Cortés Huerta, El Titán, señalado por el gobierno como líder del Cártel del Noreste, uno de los declarados por EU como organización terrorista extranjera.

A esa exigencia se sumó Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, panista también, que alcanza a la jueza de acordeón Alejandra Ramírez de la Vega, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, por tener una “deuda de ética” tras de que al relevar a última hora al juez de carrera judicial, Mario Elizondo Martínez, ordenó aprehender a Ernesto Ruffo Appel con pruebas que éste consideró insuficientes.

La masacre de empresarios y exediles y desaparición de otros el fin de semana en Zacatecas llevó al senador y exalcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, a exigirle a su hermano David, gobernador de esa entidad, a tener la suficiente madurez y responsabilidad para esclarecer ese caso.