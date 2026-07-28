AmchamMX, convocatoria multinacional contra el crimen

La American Chamber of Commerce of Mexico, que encabeza Oscar del Cueto, inició la 11° edición de su análisis y encuesta sobre percepción empresarial en seguridad, ahora con diversas innovaciones para generar herramientas de colaboración para fortalecer la prevención, inteligencia y confianza para invertir: el Comité de Seguridad, que preside Oscar Árias, además de las 1,500 empresas afiliadas a la AmCham, tendió puentes de colaboración bajo la más estricta confidencialidad de información con asociaciones empresariales de otras naciones y las cámaras del sector privado del país.

El proyecto elaborado por Arias y su vicepresidente, el experto en seguridad estratégica, Luis Miguel Dena, establece conexión con sus pares como la Cámara Española de Comercio, que encabeza Oscar García; la Cámara México-Alemana de Comercio e Industria, liderada por Thomas Miller; la Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México, que preside Satoshi Takehara; la Cámara de Comercio de Canadá en México; que representa Rafael García, entre otras organizaciones. El plan consiste en el intercambio de datos y experiencias locales y regionales —nuevamente, bajo la más estricta confidencialidad— pues finalmente todas las firmas internacionales que aquí operan lo hacen en un entorno caracterizado por la convergencia de riesgos.

Los criminales no distinguen banderas, sólo mercancías y vulnerabilidades; el rompimiento de cadenas globales de suministro tampoco distingue factorías, comercios y consumidores.

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A la par de ello, Arias y Dena trabajan con la combinación de información y esfuerzos con el Consejo Coordinador Empresarial, presidido por José Medina Mora; con la Confederación Patronal de la República Mexicana, que conduce Juan José Sierra; con la Confederación de Cámaras Industriales de México, encabezada por Alejandro Malagón; la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, de Octavio de La Torre; la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, que lidera Guy Jean Savoir, entre otras.

Así, la AmaCham —dirigida por Pedro Casas Alatriste— lanza un modelo integrado de capacidades transversales fortalecida con la medición de percepción efectuada por la Agencia Lexia, que conduce Guido Lara y académicos expertos en la materia como Ernesto López Portillo. La construcción de Lara-Dena también avanza en métodos de colaboración con las más altas autoridades de seguridad nacional para formular una interacción contundente y eficaz ante el crimen organizado, como es con el Centro de Inteligencia Criminal (de la FGR), a cargo de Israel Agüero. La confidencialidad de la información es el pilar de la confianza que, a su vez, cimenta la colaboración y formulación de soluciones apoyadas en la experiencia acumulada.

Esto sobre 5 capacidades transversales de AmCham, cámaras de México y otras naciones: Enterprise Security Risk Management; Inteligencia Estratégica y Análisis de Riesgos; Seguridad Convergente; Innovación, Tecnología e Inteligencia Artificial; Cooperación Institucional e Internacional. Todo desarrollado en 8 programas de trabajo.nSe construye, pues, una alianza privada-pública para atajar el pasivo mas grave que carga México y que comparte con otros países —la delincuencia organizada y hasta socializada— que genere modelos playbook, mesas de trabajo por eje, convergencia de propósitos, sesión con la mas alta autoridad y así construir los círculos de confianza.

Los avances serán mas que relevantes.

Total Play, ingresa y paga. En un contexto de estancamiento económico destacó que en el primer semestre de este año Total Play, al mando de Eduardo Kuri, facturó 22,537 millones de pesos (crecimiento de 1%) en tanto que su base de suscriptores se expandió a 19.5 millones de hogares; la contención de gastos e inversión, le permitió un flujo de efectivo positivo por 5,074 millones de pesos. Si bien ello representó una disminución de flujo de 6%, su margen de flujo se mantuvo en 45% entre abril y junio pasados… que derivó en un resultado de operación de 654 millones de pesos, un aumento de 32% respecto al mismo período de 2025.

El buen desempeño operativo permitió a Total Play reducir 5% su deuda con costo… entre ellas 31 millones de dólares Notas Senior Garantizadas a vender en 2028, pagar otros 56 millones de los verdes en remanentes de Notas Senior 2025, una baja de 9% en la cuenta de proveedores y 26% del pasivo por arrendamiento. Todo ello apuntalando adicionalmente la solidez de la estructura de capital de la firma.

RIU reestrena su icónico hotel de Cancún. Pues sí usted trae en mente unas vacaciones veraniegas en la Riviera Maya, considere que la cadena RIU que encabeza Luis Riu Güell acaba de reestrenar el Riu Palace Península Cancún: sus 618 habitaciones remodeladas, 9 restaurantes y 7 bares y una de las vistas más espectaculares del paisajismo de playa y arquitectura.

Con la reinvención de sus espacios y servicios, el Palace Península —con su servicio Elite Club— están a todo andar los 15 hoteles que RIU tiene en Quintana Roo… sí, 15 de los 23 que tiene en México.

ISA y la nueva realidad publicitaria. Las cosas se ven como las piensas. En La octava edición de Open Finance 2050, Hugo César Camou Campoy, director financiero de Grupo ISA y Erika Quezada de Finvero, cautivaron con su exposición sobre el futuro de la publicidad exterior. Grupo ISA, líder en publicidad en medios de transporte en México con sólida presencia en los sistemas de metro de CDMX, Guadalajara y Monterrey así como en los principales aeropuertos y centrales de autobuses, evolucionó hacia un modelo que integra la IA, análisis de datos y fusión entre medios físicos y digitales, conectando a las marcas con las audiencias correctas en el lugar y momento adecuado, demostró Camou Campoy. Por ello, el respeto al marco normativo de protección de datos personales y conforme a estándares internacionales, prepara a ISA para los cambios regulatorios por venir, remató.