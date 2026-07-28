Condenan exjefes de Estado caso Ruffo

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En una Declaración sobre la Criminalización Política en México, expresidentes y Jefes de Estado de países de América y Europa condenaron la aprehensión y encarcelamiento de Ernesto Ruffo Appel “sin respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia”, así como el desmantelamiento del Sistema Judicial Mexicano por iniciativa gubernamental, la designación de jueces mediante elecciones populares en las que privó la consideración partidista e ideológica.

Integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) entre los que figuran los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, así como exmandatarios de Costa Rica, España, El Salvador, Colombia, Chile Argentina, Ecuador, Panamá y Paraguay, alertaron el riesgo de que tras del encarcelamiento del primer gobernador panista de oposición de Baja California, “sobrevenga una persecución de Estado por disentir del poder”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Después de librar vanos intentos de quienes han pretendido ignorar la autonomía de la UNAM y entrometerse en ella, sus autoridades enfrentan hoy un serio problema interno al verse obligadas a suspender los exámenes de admisión por línea de miles de estudiantes por un “comportamiento atípico” en los resultados de los exámenes que deberán ser analizados de inmediato.

Para ello, se instaló ayer una Comisión Técnica donde el rector Leonardo Lomelí Vanegas advirtió que cualquiera que sea el resultado de las investigaciones y deslinde de responsabilidades, se actuará hasta las últimas consecuencias, mientras la Presidenta Sheinbaum pidió en su mañanera que la máxima casa de estudios del país resuelva lo más pronto posible ese problema de ingreso a licenciatura y grupos de estudiantes y padres de familia realizaron una marcha en CU para que se repita el examen, pero presencial.

Según versiones que circulan entre los mismos estudiantes que realizaron los exámenes en línea, hubo quienes sólo se presentaron para conocer las preguntas, resolverlas fuera y, presuntamente, venderlas a otros alumnos, lo que podría ser parte de las investigaciones anunciadas por el rector de la máxima casa de estudios del país que, de confirmarse, podría llevar a esclarecer lo ocurrido y dar con quienes incurrieron en esos hechos.

Si el informe oficial de la CNDH sobre el caso Ayotzinapa, exime al Estado como responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con lo que reconoce la “verdad histórica” con la que el extitular de la entonces PGR, Jesús Murillo Karam, concluyó el caso, no se explica por qué no eximirlo también de una culpa que nunca tuvo.

Al político hidalguense le cambiaron la prisión domiciliaria de varios años por un brazalete, sin tener en cuenta, sobre todo, su precario estado de salud.