La deuda con Gertrude Stein

Las deudas de la literatura no siempre son literarias. Muchas veces son de memoria. Gertrude Stein es una de ellas. Cada 27 de julio, aniversario de su muerte, volvemos a citar su nombre, pero rara vez nos detenemos a pensar por qué una de las escritoras más influyentes del siglo XX sigue siendo recordada, con demasiada frecuencia, por los hombres que pasaron por su casa y no por la revolución que produjo en la literatura. Durante décadas se habló de ella como la anfitriona del célebre salón parisino donde coincidían Pablo Picasso, Henri Matisse, Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald y otros protagonistas de la modernidad artística. Parecía que su mayor mérito consistía en haber abierto la puerta de su casa. La realidad fue otra: aquellos creadores no acudían solamente a conversar; iban a escuchar a una de las inteligencias más agudas de su tiempo. No deja de ser revelador que Hemingway, hombre poco inclinado a repartir elogios, escribiera en París era una fiesta: “Miss Stein was always right.” No era una cortesía. Era el reconocimiento de una escritora capaz de detectar el talento antes que nadie y de comprender que el siglo XX necesitaba un lenguaje distinto para contar una realidad que también había cambiado.

Mientras muchos discutían si Gertrude Stein escribía “correctamente”, ella ya estaba escribiendo el futuro. Su literatura desafió la sintaxis tradicional, rompió la linealidad narrativa y convirtió la repetición en una forma de explorar el pensamiento. No pretendía adornar las palabras; quería descubrir qué ocurría cuando dejaban de obedecer las reglas de siempre. Esa audacia desconcertó a sus contemporáneos, pero terminó influyendo en buena parte de la literatura experimental que vendría después. No fue la única paradoja de su vida. La mujer que acuñó la expresión “Generación Perdida” terminó siendo menos recordada que muchos de los escritores a quienes ayudó a nombrar. La autora que transformó la manera de entender el lenguaje quedó, durante demasiado tiempo, reducida a una nota al margen de las biografías masculinas.

Quizá por eso resulta tan vigente una de sus afirmaciones más conocidas: “La verdad de la vida es que la vida continúa.” La frase parece sencilla, pero encierra una convicción profunda: el tiempo avanza sin pedir permiso, y sólo permanecen quienes fueron capaces de modificar nuestra manera de mirar el mundo. Stein hizo precisamente eso. Vivió con independencia intelectual en una época que desconfiaba de las mujeres brillantes; defendió su libertad creativa cuando lo cómodo era ajustarse a las expectativas ajenas y sostuvo públicamente su vida junto a Alice B. Toklas cuando la diversidad afectiva apenas encontraba espacio fuera de la clandestinidad. Nunca buscó convertirse en un símbolo; simplemente se negó a negociar su libertad.

Y, sin embargo, ocho décadas después seguimos teniendo una deuda con mujeres como ella. En México discutimos —con razón— la necesidad de abrir más espacios para las escritoras, de revisar el canon literario y de reconocer voces que durante siglos fueron relegadas. Pero ese esfuerzo será incompleto mientras sigamos recordando a muchas creadoras únicamente por los hombres que las rodearon y no por la dimensión de su propia obra. Gertrude Stein no necesita indulgencia histórica; necesita lectura. Su legado no consiste sólo en haber impulsado a una generación de artistas o en haber bautizado a la llamada Generación Perdida. Su mayor aportación fue demostrar que la literatura sólo avanza cuando alguien se atreve a escribir de una manera que los demás todavía no comprenden.

Las deudas culturales no prescriben. Sólo cambian de generación. La nuestra tiene una muy clara con Gertrude Stein: leerla menos como personaje y mucho más como autora. Porque mientras sigamos recordándola únicamente por la historia que ayudó a construir, seguiremos posponiendo el verdadero reconocimiento a la obra que ella misma escribió.