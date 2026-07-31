Casanova en el ojo del huracán

A la firma Casanova Vallejo el caso Ahome le reactivó la presión judicial. La resolución del Tribunal Colegiado contra el exalcalde Gerardo Vargas Landeros vuelve a colocar a la arrendadora dentro de un esquema de contratación que ya había aparecido en otra administración sinaloense y que ahora queda bajo escrutinio judicial por la forma en que se ejecutó el contrato de las 126 patrullas. La controversia se remonta a diciembre de 2021, cuando el ayuntamiento adjudicó de forma directa un contrato por más de 171 millones de pesos para la renta de flotillas policiales. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Sinaloa imputó los delitos de desempeño irregular y ejercicio indebido de la función pública al omitir la licitación abierta.

La investigación documentó que la empresa adjudicada, Grinleasing SAPI de C.V., subarrendó la totalidad del servicio a Casanova Vallejo apenas dos días después de firmar la asignación. Para el ministerio público, la maniobra evidenció que la ganadora carecía de capacidad técnica e infraestructura, operando como fachada para triangular el negocio. El modelo contractual registrado en Ahome no fue un hecho aislado. Grinleasing y la compañía de los hermanos Carlos y Joaquín Echenique Casanova participaron en una dinámica idéntica durante el mandato de Jesús Estrada Ferreiro en Culiacán con 40 camiones de basura, expediente que también derivó en la destitución y procesamiento del exedil.

A pesar de que en 2022 la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Casanova Vallejo por 45 meses tras incumplimientos con el ISSSTE, el grupo empresarial sorteó el castigo. El uso recurrente de juicios de amparo permitió a la compañía suspender la sanción y continuar con su participación en compras del sector público. Los registros oficiales reflejan la vigencia comercial del grupo, al sumar al menos 19 asignaciones federales para Casanova Vallejo y Casanova Rent Volks en 2026. Destaca entre ellas un contrato con la Fiscalía General de la República (FGR) para el arrendamiento de vehículos institucionales, alcanzando un tope de 154.7 millones de pesos. La ratificación unánime del Tribunal Colegiado deja a Gerardo Vargas Landeros a las puertas de la audiencia intermedia ante un Juez de Control. El proceso penal avanzará para deslindar responsabilidades por el sobreprecio de las patrullas, mientras el patrón de arrendamiento triangulado queda bajo sospecha en las fiscalías anticorrupción.

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Inversión Kia. Kia México que dirige Horacio Chávez, presume esta semana una nueva inversión en el país y coloca al EV3 como la gran estrella de su estrategia de electrificación. Sin embargo, detrás del discurso de innovación surge un producto que llega con un precio difícil de justificar para un SUV subcompacto y con un diseño, tanto exterior como interior, que se aleja de la propuesta fresca, atractiva y aspiracional que conquistó a los consumidores mexicanos cuando la marca aterrizó en el país hace una década. En un mercado donde los fabricantes chinos están redefiniendo la relación valor-precio, el EV3 parece quedar atrapado entre un segmento de volumen que ya no puede alcanzar y uno premium al que todavía no pertenece. El riesgo para Kia es repetir la historia de fracasos del EV6 y del Niro EV, modelos que recibieron “elogios” pero que nunca lograron convertirse en éxitos comerciales, honestamente malos vehículos no solo con su precio sino con su conducción. La apuesta eléctrica de la armadora continúa sin demostrar un atractivo, porque es simplemente menor a lo que hoy en día se encuentra en nuestro país. La inversión como siempre en estos casos, ya es previsible por la dinámica de negocio, donde ahora solo busco los reflectores pensando que así se puede ganar prestigio. Lo que siguen sin entender sus ejecutivos, es que eso se traduce en negativos por el alto costo de mantenimiento de sus autos y por los deleznable que es su servicio posventa, y de las concesionarias a las que le han confiado su marca pero de lo que también son responsables.

Voz en off. Habrá que estar atentos al anuncio que realizarán en los próximos días Carlos Marmolejo, CEO de Finsus, y Mairon Sandoval, director general de OCN, quienes formalizarán una alianza estratégica orientada a fortalecer la inclusión financiera de los conductores de plataformas de movilidad como Uber, DiDi e InDrive. La apuesta buscará acercarles herramientas para mejorar el manejo de sus finanzas personales y fomentar una mayor salud financiera en un segmento que ha cobrado cada vez mayor relevancia dentro de la economía digital…