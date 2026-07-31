El atleta y sus sombras

Laura Garza*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Este verano nuestro carrete visual ha guardado grandes escenas deportivas y con ello emociones que ya han hecho un recuerdo de este 2026.

No solo hemos tenido el Mundial de futbol, también hemos visto grandes imágenes de los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia, el Abierto de Australia, el Torneo de Indian Wells, el Giro de Italia, el Tour de Francia y en este momento los juegos Centroamericanos en Santo Domingo con distintas disciplinas.

Bien vale tomar alguna fotografía de estos eventos, en especial con el mexicano Del Toro subiendo al podio en París, pero esta imagen captada por el fotoperiodista Phil Noble de Reuters, uno de los infaltables en juegos Olímpicos y otros deportes me pareció la más adecuada.

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Fotografía de los Juegos de Glasgow en Scotland justo en una ronda de atletismo ı Foto: Especial

Disciplina en individual o en colectivo, siempre es un reto y trabajo muy personal. Cada deportista debe comprometerse con él o ella misma para poder cumplir con los demás, formar un equipo o bien con su propio staff de entrenamiento, nutrición, coach y demás.

El atleta va solo al final de cuentas, el futbolista, aunque tenga 10 compañeros en el campo debe de saber jugar su área, hacer lo que le toca y soltar el balón. El tenista, quizá es de los deportes más individualistas que hay, pero en su mente está la estrategia planteada con su equipo y su entrenador.

Pero también, la propia mente que acumula los días de cansancio, de hartazgo, de desesperación, pero también de esperanza, de ilusión, del poderío que su cuerpo le avala que puede lograrlo.

Esta fotografía de los Juegos de Glasgow en Scotland justo en una ronda de atletismo. Hoy más que mostrarle el camino para leer una imagen tan poderosa como esta, quisiera llevarlo a ese trabajo individual de cada atleta.

Las 8 atletas que corren en la pista, cada una en su carril, con la oportunidad de mirar a sus contrincantes al recorrer la misma distancia y bajo las mismas circunstancias deben concentrarse en sus pasos, su respiración su mirada, la estrategia de competencia estudiada con su rival más cercana.

Pero no son solo ellas, porque allí vemos las siluetas en el piso, la otra parte de sus hermosas y fuertes figuras físicas avanzando por cada zancada que dan, moviendo sus hombros para coordinar con la velocidad e impulsarse más que la otra.

Las sombras como sus miedos, sus temores, sus más tóxicos pensamientos, el síndrome del impostor oculto y el golpeteo en la pista.

El atleta pelea con él mismo, y celebra también con sus esfuerzos en silencio.

Mire en la imagen a cada atleta correr como su equipo de futbol, su selección, su ídolo y en cualquier cancha, bicicleta o disciplina.

El deporte es la enseñanza de que podemos trabajar a diario con nuestras voces más ocultas, y con las sombras que siempre nos acompañan hasta que decidimos dejar de verlas para concentrarnos en el compromiso propio de llegar a la meta, de meter un gol, de cruzar la línea, de dar ese pase, de saltar tan alto que olvidemos que lo que cargamos podemos olvidar.

Disfrute la pista.