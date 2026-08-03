Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

1.5%, crecimiento, en términos trimestrales (comparando con el trimestre anterior), de la economía mexicana en el segundo trimestre. 2.1%, crecimiento, en términos anuales (comparando con el mismo trimestre del año anterior), en el segundo trimestre, todo ello según la estimación oportuna del Producto Interno Bruto, PIB, que es la producción de bienes y servicios para el consumo final, con la que se mide el crecimiento económico. Que sea la estimación oportuna quiere decir que no es el dato definitivo, que conoceremos el 24 de agosto, cuando lo publique el Inegi.

Los resultados, ¿buenos o malos? Una manera de responder es comparándolos con los del trimestre anterior, el primero de 2026. Otra comparándolos con los del mismo trimestre del año anterior, el segundo de 2025.

En términos trimestrales, durante el primer trimestre de 2026, la economía decreció 0.6%. Un trimestre después, a lo largo del segundo, creció 1.5%, 2.1 puntos porcentuales más, el 350%, y se logró el mayor crecimiento desde el primer trimestre de 2022, cuando fue 1.4%. Buen resultado.

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En términos trimestrales, durante el segundo trimestre de 2025 la economía creció 0.3%. Un año después, a lo largo del segundo de 2026, creció 1.5%, 1.2 puntos porcentuales más, el 400%. Buen resultado.

Si se mantiene un crecimiento trimestral del 1.5%, el crecimiento anual sería (tomando en cuenta el efecto compuesto), 6.14%. Esto, ¿qué significaría para la economía mexicana? Un poco de historia. Entre 1934 y 1981 el crecimiento promedio anual de la economía mexicana fue 6.17%. En 1982 perdimos el crecimiento elevado y, entre 1982 y 2025, el crecimiento promedio anual fue 2.07%. ¿Se mantendrá, de aquí en adelante, un crecimiento trimestral del PIB del 1.5%? No, porque no están dadas las condiciones para ello, comenzando por el Estado de derecho, que es Estado de Justicia, que en México ha degenerado en Estado de chueco, que es Estado de injusticia.

Entre el primer trimestre de 2021 (saliendo de la pandemia), y el segundo del 2026 (ya superados los efectos económicos de la pandemia), el crecimiento trimestral promedio de la economía fue 0.52%, 0.98 puntos porcentuales por debajo del 1.5%, el 65.33%. Si la economía crece 0.52% al trimestre el crecimiento anual es del 2.01%. El que ha sido en México: crecimiento promedio anual del primer trimestre de 2022 al segundo de 2026, 2.00%.

En términos anuales, durante el primer trimestre de 2026 la economía creció 0.4%. Un trimestre después, a lo largo del segundo, creció 2.1%, 1.7 puntos porcentuales más, el 425%. Buen resultado.

En términos anuales, durante el segundo trimestre de 2025 la economía creció 1.0%. Un año después, a lo largo del segundo de 2026, creció 2.1%, 1.1 puntos porcentuales más, el 110%. Buen resultado.

En las cuatro comparaciones los resultados, por haber sido mejores que los del primer trimestre de 2026, y que los del segundo de 2025, fueron buenos, sobre todo el 1.5% de crecimiento trimestral, el mayor desde el primer trimestre de 2022.

En términos trimestrales, durante el primer semestre la economía creció 0.50%, 0.30% un trimestre antes, 0.45% un año antes. En términos anuales, a lo largo del primer semestre la economía creció 1.25%, 0.70% un trimestre antes, 0.80% un año antes. En los cuatro casos, mejores resultados. ¿Se mantendrán?