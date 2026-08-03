Defendió García Paniagua libertad de expresión

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Ahora que se discuten los lineamientos generales para garantizar los derechos de las audiencias y de que, en su gira de fin de semana por Oaxaca, la Presidenta Claudia Sheinbaum asegurara que “la Cuarta Transformación defiende la libertad de expresión”, es oportuno recordar aquella declaración del desaparecido Javier García Paniagua, subsecretario de Gobernación en el sexenio de José López Portillo.

Siendo don Jesús Reyes Heroles, titular de esa dependencia, el político jalisciense dijo entonces: “Hoy, como siempre, algunos funcionarios públicos se quejan de las críticas que les hacen los medios de comunicación; sin embargo, ante esas críticas, debemos responder defendiendo y ampliando la libertad de expresión, que no es dádiva, ni tolerancia, sino un derecho constitucional”, lo que hoy vuelve a motivar discusión por el riesgo de que aquellos lineamientos para radio y televisión, se amplíen a prensa escrita y plataformas digitales.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

De no haber cambio, los estudiantes que aspiran a ingresar a licenciatura en la UNAM que hicieron y aprobaron su examen en línea, que ahora tendrán que repetirlo en forma presencial, en lo que no están de acuerdo y anunciaron una marcha hoy dentro de CU, luego de que el conflicto motivó la renuncia de la secretaria general, Patricia Dávila Aranda, que fuera la primera mujer en ocupar ese cargo y se designó al doctor Javier de la Fuente, director de la Facultad de Odontología.

Al malestar y desacuerdo estudiantil se ha sumado la exigencia de que se investigue la presunta responsabilidad de la empresa contratada para vigilar que el proceso se llevara a cabo con estricta legalidad y se evitara que algunos de los propios estudiantes —como algunos lo señalaran— lograran obtener las preguntas por inteligencia artificial, las respondieran y vendieran entre algunos de sus mismos compañeros, lo que debe aclararse.

En su gira por Oaxaca, la Presidenta habló del inicio de la construcción del Hospital Regional del IMSS en San Lorenzo Cacaotepec, próximo a la capital, en un terreno de 56 mil metros cuadrados, junto al nuevo hospital del ISSSTE y otro del IMSS-Bienestar, en lo que será el complejo Ciudad Salud Ñuu Tata.

De paso por comunidades de esa entidad, la lideresa de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca, Yenny Pérez, logró que la mandataria aceptara recibir a una comisión en Palacio Nacional, el jueves de la próxima semana, después de que esta vez no intentaran, como en ocasiones anteriores, impedir el paso a la camioneta en que iba.

Giran orden de aprehensión contra Rocha, pero no el de Sinaloa, sino el de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú.