La crisis migratoria pone a España contra la pared

Héctor Badillo. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Ceuta vivió la mayor crisis migratoria de su historia reciente durante tres días consecutivos; alimentada por la desigualdad, la falta de oportunidades y un mensaje en redes sociales que avivó la huida de Marruecos de los jóvenes que se sienten abandonados por su gobierno.

Decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia la ciudad española, provocando un colapso de los servicios de emergencia, una grave crisis humanitaria y numerosas víctimas mortales que arriesgaron su vida en busca de un futuro mejor.

“La frontera española está abierta y se puede pasar sin papeles”, ese fue el mensaje que se reprodujo rápidamente en redes sociales y que alentó a miles de jóvenes a cruzarla. Un éxodo migratorio que debería preocupar tanto a las autoridades marroquíes como a las autoridades europeas.

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Las imágenes de la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma española son impresionantes, pero todo estuvo previsto. En las redes sociales se compartían los puntos de entrada a Ceuta y las zonas para conseguir todo lo necesario para pasar la frontera nadando en dirección a la entrada de Europa.

Tanto el gobierno español como el marroquí atribuyen esta oleada de migrantes a las mafias que trafican con seres humanos y que se aprovechan de la necesidad y la miseria para enriquecer sus bolsillos.

En Marruecos, la compleja situación económica y social alimenta la huida de los jóvenes a otros territorios. Según las estadísticas publicas, más de cuatro millones de personas entre los 15 y 35 años no estudia ni trabaja.

La tragedia humana no se hace esperar, decenas de personas perdieron la vida intentando cruzar la frontera. Las víctimas son principalmente jóvenes, muchos de ellos adolescentes o personas de poco más de veinte años que habían emprendido el viaje buscando una oportunidad de vida mejor.

Los equipos de rescate recuperaron cadáveres durante varios días y las autoridades tuvieron que habilitar instalaciones extraordinarias para gestionar el elevado número de fallecidos.

Los servicios de acogida de migrantes están desbordados por esta repentina oleada de jóvenes migrantes a los que la derecha y la ultraderecha española quiere regresar lo antes posible a su país de residencia sin importar la situación que los llevó a tomar una decisión tanto peligrosa como decisiva para sus vidas.

Ante este panorama la unión de Europa se parte en dos. Desde Italia se pide que España quede fuera del espacio Schengen tras le entrada masiva de migrantes en Ceuta. Italia achaca esta llegada desesperada de migrantes a la reciente aprobación de la regularización de personas migrantes que realizó el gobierno español. Regularización de personas que ya vivían en España y hacían su vida en el país ibérico.

Algunos analistas creen que la avalancha de migrantes es una forma de ejercer presión por parte de Marruecos a España , país que recientemente ha mejorado su relación con Argelia. Una herramienta de presión diplomática que usa como bala de cañón a miles de jóvenes que buscan un futuro mejor y muchos de los cuales ya perdieron la vida.