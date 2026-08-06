Influencers asesinados

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El influencer sinaloense César Gastélum, de 25 años, fue asesinado a quemarropa.

Todo ocurrió mientras realizaba una transmisión en vivo en Culiacán. Se encontraba en el estacionamiento de un restaurante acompañado por otras dos personas cuando dos hombres a bordo de una motocicleta se acercaron. Uno de ellos descendió y le disparó a quemarropa para después escapar. Todo quedó registrado en la transmisión que realizaba en ese momento.

Un asesinato más que se suma a la creciente violencia que se vive en Sinaloa.

VIOLENCIA SIN FRENO

Peritos analizan el lugar donde fue ultimado César Gastélum, el pasado martes. ı Foto: Cuartoscuro

Hasta este momento, las autoridades no han informado que César Gastélum perteneciera a alguna organización criminal ni que existan pruebas de que tuviera vínculos con el narcotráfico, pero lo cierto es que su contenido sí hacía alusiones a la cultura del narco. La investigación continúa para conocer el fondo del móvil del homicidio.

Uno de los aspectos que sí forman parte de las investigaciones son algunas de sus publicaciones en redes sociales. Gastélum era conocido por crear contenido de entretenimiento y comedia, pero con frecuencia utilizaba música, expresiones, vestimenta y referencias propias de la llamada narcocultura, un fenómeno ampliamente extendido en estados como Sinaloa.

Por ahora, las autoridades analizan el contenido en las redes del influencer para definir a cuál de las fracciones de los grupos delincuenciales de Sinaloa hacía alusiones.

Su asesinato se produce en un contexto especialmente violento para Sinaloa, donde la

disputa entre las principales facciones del Cártel de Sinaloa ha incrementado los homicidios y también ha colocado a creadores de contenido e influencers en una situación de mayor vulnerabilidad, especialmente cuando sus publicaciones pueden interpretarse como mensajes, apoyos o referencias hacia alguno de estos grupos.

No es el primer asesinato ni amenaza de muerte que reciben influencers en Sinaloa.

En este espacio les contaba cómo el 9 de enero de 2025 una avioneta sobrevoló distintos puntos de la ciudad y lanzó cientos de volantes con fotografías y nombres de cantantes, empresarios e influencers, a quienes se acusaba de ser presuntos colaboradores de Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.

En la lista aparecían el cantante Peso Pluma y varios de los creadores de contenido más conocidos de Sinaloa, entre ellos Markitos Toys (Marcos Eduardo Castro), Gail Castro, Kevin Castro, Ana Gastélum, Mayve Castro, Carlos Arce El Gordo Arce, José Ismael Conejo Toys, Camilo Ochoa El Alucín, Óscar López Compa Camarón y Miguel Vivanco El Jasper, entre otros.

Los panfletos los calificaban como “prestanombres”, “financieros”, “lavadores de dinero” y colaboradores cercanos de Los Chapitos, además de pedir a la población que dejara de seguirlos en redes sociales.

Desde que fueron distribuidos los volantes con los nombres y fotografías de cantantes e influencers presuntamente vinculados a una de las facciones del Cártel de Sinaloa, varios de ellos han sido víctimas de la violencia.

Entre los casos más conocidos está Gail Castro, hermano de Markitos Toys, asesinado a balazos en marzo de 2025 en Ensenada, Baja California.

También fue asesinado Camilo Ochoa, El Alucín, quien igualmente aparecía en esa lista.

Antes de la difusión de los volantes desde la avioneta, ya habían sido asesinados otros creadores de contenido incluidos en ella, como Miguel Vivanco, El Jasper, Leobardo Aispuro, El Gordo Peruci, y Adrián Antonio López Iribe, hermano de Compa Camarón.

Además, la familia de Markitos Toys ha sido blanco de diversos ataques, entre ellos, incendios contra propiedades y agresiones a sus negocios.

Mientras tanto, otros nombres que aparecieron en la lista, como Peso Pluma, Kevin Castro, Ana Gastélum, Mayve Castro, Carlos Arce El Gordo Arce y José Ismael Conejo Toys, han permanecido bajo amenazas y un fuerte escrutinio público, aunque no todos han sufrido atentados.

Muchas veces el contenido de las publicaciones, ya sea en redes o canciones, puede ser interpretado como una muestra de simpatía o respaldo hacia una de las facciones enfrentadas entre sí de las organizaciones criminales, aunque esa no haya sido su intención, y el riesgo es enorme.

La guerra interna del Cártel de Sinaloa, entre Los Chapitos y La Mayiza, ya no sólo se refleja en enfrentamientos armados. También ha alcanzado a influencers, creadores de contenido y cantantes que, de una u otra forma, han estado vinculados con la narcocultura o han sido señalados públicamente de simpatizar con alguna de las facciones.

En la actualidad varios creadores de contenido han sido asesinados, otros abandonaron Sinaloa y algunos más desaparecieron de las redes sociales por motivos de seguridad.

El caso más reciente es el del influencer César Gastélum. Como les decía, aunque en sus publicaciones hacía referencias a la narcocultura y circulan versiones sobre una supuesta cercanía con alguna de las facciones del Cártel de Sinaloa, hasta el momento las autoridades no han confirmado que perteneciera o apoyara a Los Chapitos o a La Mayiza. Su homicidio sigue bajo investigación.

Estos casos muestran cómo la violencia del crimen organizado ha rebasado el ámbito del narcotráfico y hoy también alcanza a quienes construyen su imagen pública en redes sociales.

Hoy, Sinaloa enfrenta una guerra interna muy intensa, una escalada de violencia sin precedente, particularmente desde la extracción de Ismael El Mayo Zambada y el inicio del enfrentamiento entre los sucesores del cártel. Es cada día más intenso, particularmente entre Los Chapitos y La Mayiza.

El asesinato de Gastélum no se entiende sin ver la forma en que influencers han sido ligados a un grupo o al otro, aunque sea solamente la percepción, y sus vidas están en peligro. No es una situación nueva, pero sí se ha intensificado. Aquellos panfletos fueron una herramienta de propaganda e intimidación utilizada dentro de la disputa entre ambas facciones para desacreditar a personajes con gran influencia en redes sociales. Es un antecedente del asesinato de César Gastélum.

Los homicidios, desapariciones, enfrentamientos y ataques armados se han multiplicado en Sinaloa, dejando a miles de familias atrapadas entre el miedo, el desplazamiento y la impunidad.

Hoy, Sinaloa está en guerra.