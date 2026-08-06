Vendrá EU por CJNG y sus protectores

En una nueva ofensiva contra los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de ¡100 millones de dólares! contra ellos, a través de los titulares del Departamento de Justicia, Todd Blanche; del FBI, Kash Patel y de la DEA, Terrance Cole, quienes, en conferencia de prensa en Washington, denunciaron la “corrupción en México, incluyendo a miembros del Gobierno, quienes protegen a ese grupo criminal, a su liderazgo y facilitan el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la violencia”.

Cole advirtió que “el Gobierno del presidente Donald Trump irá por los líderes de los cárteles y funcionarios corruptos del gobierno que permiten o facilitan el flujo de drogas que están matando a estadounidenses” y reconoció que “la comunicación con México es constante, ambos países están trabajando juntos, con el secretario mexicano de Seguridad, Omar García Harfuch, tenemos una relación: él quiere lo mejor para su país y yo quiero lo mejor para Estados Unidos”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

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La andanada estadounidense contra el cártel jalisciense fue más allá, porque anunció la suspensión de sus actividades en Michoacán por amenaza contra intereses de ese país, según anunció la embajada de EU en México, decisión que incluye a su personal encargado de supervisar las exportaciones de aguacate, lo que obligó a suspender verificaciones en empaques y a no autorizar embarques de fruta al mercado de su país.

Sin detallar naturaleza ni origen de la amenaza, la embajada estadounidense, a cargo de Ronald Johnson, recordó que Michoacán está calificado en el nivel cuatro de su alerta de viaje, que recomienda a sus ciudadanos: no viajar a esa entidad, luego de que la captura de Alfonso Fernández Magallón, Poncho La Quiringua, líder del cártel de Los Reyes, el sábado, originó bloqueos carreteros e incendios de vehículos en varios municipios.

Sin informar si en la reunión con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, en Palacio Nacional, se habló de una posible visita a México del papa León XIV, la Presidenta Sheinbaum dijo que se comentó la importancia de la primera Encíclica del Jefe de la Iglesia Católica, Magnífica Humanitas y, después, el visitante se trasladó a la Basílica de Guadalupe, en la que ofició una misa y pidió orar por las madres buscadoras de México.

En pleno escándalo por el caso de trampas en el examen en línea a aspirantes a licenciaturas, la UNAM anunció la terminación del contrato con Territorium Life y la realización de tres auditorías, una interna y dos externas a la contratación que fue adjudicada directamente a la empresa.