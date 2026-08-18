Los Morenos quieren quedarse con todas las diputaciones Pluris

El priismo Zacatecano nos asegura que rechazan la reforma electoral impulsada por Morena, particularmente a la reserva que pretende modificar la forma en que se asignan los espacios de representación proporcional. Dice Alejandro Moreno que intentan atropellar el voto popular.

La reserva aprobada altera sustancialmente las reglas de representación proporcional y genera serias dudas sobre su constitucionalidad, al modificar un mecanismo diseñado para garantizar que la integración del Congreso refleje de manera equilibrada la voluntad expresada en las urnas.

La representación proporcional no es un privilegio de los partidos. Es un derecho de las minorías y una garantía de pluralidad democrática.

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Con esta modificación, Morena busca que una mayoría electoral se traduzca en una mayoría legislativa todavía mayor, reduciendo la posibilidad de que las expresiones minoritarias tengan una representación efectiva en el Congreso.

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Los del partido Morena deberían tener muy en cuenta lo dicho por Marco Rubio, en el sentido de que el otorgamiento de visas, no es un derecho constitucional, sino un privilegio y si Estados Unidos decidió quitársela a quien sin duda le urge el fuero, es porque algo hay de fondo, razones de peso, por más que Andy López diga que no ha cometido ninguna actividad ilícita.

Específicamente, Rubio le respondió a Andy que el gobierno de Donald Trump se reserva la decisión de cancelar la visa “cuando existan razones para hacerlo” y agregó: “No sé por qué es tan difícil para algunos comprenderlo, así que déjenme repetirlo de nuevo. Una visa, nadie tiene derecho a una visa. No existe un derecho constitucional a una visa”

Las palabras, por su parte, de Christopher Landau, de que el siguiente episodio se pondrá mucho mejor, por lo que hay que preparar las palomitas, suena a que el gobierno de Donald Trump tiene una larga lista en la que están incluidos buena parte de la cúpula morenista y los que podrían ser los siguientes serían: Gonzalo, “Bobby” López Beltrán y José Ramón López, quien subió a las redes videos desde ciudades estadunidenses en una actitud retadora. Aun así, se dice que otro que sigue en las listas de EU es ni más ni menos que el propio López Obrador.

El propio gobernante, seguramente se distrajo de los muchos asuntos que tiene pendientes, como la guerra contra Irán y los efectos de la nueva Guerra Fría contra Rusia y China, para dedicar un tiempo a revisar la conveniencia de atender al reclamo de López Beltrán por el hecho de que sus dos colaboradores mencionados incurrieron en la grave falta de ordenar que se cancelara la visa del prominente junior mexicano.

Esa exigencia de Andy adquiere mayor importancia si se tiene en cuenta que pone en tela de juicio la política de Trump de impedir la entrada a su poderosa nación de personas indeseables y de expulsar a quienes entraron ilegalmente, pues como se aprecia en la extensa misiva de López Beltrán, el aspirante a diputado federal se cuidó de exponer una documentada defensa de los migrantes, en cumplimiento de los principios sustentados por el movimiento creado por su papá.

Bueno, no se preocupó tanto por los migrantes, pues tal vez le hizo olvidaros el enojo que le provocó la cancelación de su visa, sobre todo por los comentarios negativos que generó.

“En realidad, el hecho de quitarme la visa no es más que una burda y perversa canallada de estos funcionarios (Rubio y Landau) y otros halcones que, en sentido estricto, no son diplomáticos ni mucho menos políticos, pues ellos y quienes los rodean actúan como jefes de pandillas dedicados a espiar, acosar, intervenir y agraviar a otros países, gobiernos y políticos que consideran «comunistas», «amenazas para la seguridad de Estados Unidos», «narco terroristas» o con cualquier otra excusa para tratar de justificar sus represalias destinadas a quienes no se alinean”, escribió a Trump, con la confianza en que la leerá y, sobre todo, que le contestará.

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Van más de tres meses que el legislador morenista Enrique Inzunza no se presenta a sus labores parlamentarias, pero reapareció en redes sociales para solidarizarse con Andrés Manuel López Beltrán, luego de que se hiciera público el retiro de su visa estadounidense…

Al senador por Sinaloa lo investigan en Estados Unidos por la comisión de presuntos hechos ilícitos distintos específicamente por sus nexos con el crimen organizado. Nos dicen que su respaldo no sirve de mucho.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

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