• Cambio de juego en el TEPJF

La que, nos dicen, dejó varias bocas abiertas y cejas levantadas, fue la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, después de su renuncia a la Sala Superior de esta institución. Más que por la abrupta salida en sí, nos hacen ver que invariablemente la noticia implica un reacomodo de las fuerzas dentro de este órgano jurisdiccional, pues algunas voces recuerdan que Soto era parte de un bloque que se había formado entre ella y los magistrados electorales Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, así como directores de algunas áreas del tribunal que, dicen, se quedan huérfanos y desamparados. A pesar de estos perjuicios a los señalados, otros observadores de la dinámica electoral ven con buenos ojos que Mónica se aleje del TEPJF, pues denuncian que su mano no perdía la oportunidad de ejercer con frecuencia presiones políticas sobre asuntos que llegaban a esta instancia, por lo que incluso prevén que, en adelante, se emitan sentencias con mucho mayor rigor jurídico. Ahí el dato.

• Empiezan los deslindes de Andy, desde la 4T

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Así que al interior de la Cuarta Transformación ya empezaron los deslindes de Andrés Manuel López Beltrán. Nos cuentan que tras asistir al informe de labores de la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, Reginaldo Sandoval, coordinador en la Cámara de Diputados del PT –partido aliado de Morena desde 2018— declaró que por Andy, exsecretario de Organización del guinda, ni por nadie “podemos meter las manos al fuego”. Eso sí, Sandoval aclaró que no sólo al hijo de AMLO le han quitado la visa en Estados Unidos, también a miles de mexicanos, aunque remató que sí genera “un poco de inquietud por el personaje, por la causa que tiene” saber la razón de la revocación de la visa (no me ayudes, compadre). Otro que se pronunció sobre la polémica fue Carlos Puente Salas, coordinador en la misma Cámara, del Partido Verde, el otro aliado electoral de Morena, quien se pronunció en el mismo sentido que Reginaldo Sandoval. Nos comentan que el tema seguirá caliente.

• La “buena interpretación” de la magistrada

Y hablando de la salida de Mónica Soto como magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hubo reacciones diversas ayer. Una de ellas fue de Karla Estrella, la ciudadana de Sonora que se volvió viral por un caso inédito en el que fue acusada por el TEPJF de violencia política por razón de género, un asunto que se conoció como “Dato Protegido” por un “tuit” en 2025 y sancionado por dicho tribunal, con dos votos a favor, uno de ellos precisamente de Mónica Soto. “En lo único que puedo estar alguna vez de acuerdo con Mónica Soto es en que ‘Por fortuna los cargos públicos tienen fecha de entrada y de salida’. Qué bueno que ya se va. Justo cuando cumplo 13 meses en el Registro de Personas Sancionadas gracias a la interpretación y buena imaginación de la magistrada”, escribió Karla en su cuenta de X, justo donde expresó una opinión por la que fue castigada. Ahora sí que pasó de dato protegido a caso para recordar.

• Una muestra de civilidad política

Pocas veces se dan encuentros cordiales y de altura política en la Cámara de Diputados como el que ocurrió ayer durante el informe de la panista Kenia López Rabadán como presidenta de la Mesa Directiva. Y es que, nos comentan, durante el evento no sólo asistieron integrantes de la oposición, sino también de Morena, de entre los que destacan el diputado Ricardo Monreal y hasta la ministra de la Suprema Corte Yasmín Esquivel. En este contexto, nos hacen ver, destaca como siempre la habilidad discursiva que tiene el también presidente de la Junta de Coordinación Política para construir acuerdos y buenos encuentros mediante el diálogo. Y es que resaltó el reconocimiento que Monreal hizo a la labor de su compañera López Rabadán por su conducción de la Cámara baja y de privilegiar el diálogo. Nos comentan que para la 4T Monreal ha sido punta de lanza para externar su respaldo al Gobierno de la Presidenta Sheinbaum, y aunque, nos dicen, a algunos duros de Morena no les gusta mucho el estilo del legislador, éste mantiene firme su convicción de buscar siempre la conciliación política y abrir puentes de entendimiento con la oposición por el bien del país. Así que no sorprendió lo de ayer en que demostró civilidad política y educación.

• ¿Habrá justificación para un dron de 2 mdp en Xochimilco?

Nos dicen que a quien tomó por sorpresa la investigación que reveló nuestra reportera Fernanda Rangel sobre la compra que hizo la alcaldía Xochimilco que gobierna Circe Camacho de un dron de casi dos millones de pesos y sin transparentar ningún documento es a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada. Resulta que en conferencia la mandataria dijo que no conocía el tema, pero que su administración revisaría el caso. Hasta ahí todo bien, peeero, resulta que Brugada mencionó que todas las compras que hacen los gobiernos deben ser publicadas (y ahí viene lo bueno) y agregó que hablaría con la alcaldesa Camacho, para que aclare la falta de transparencia de su administración con este dron, del que no se sabe siquiera para qué será usado ni por qué tan caro. Ojo, porque el jalón de orejas y el escándalo se da en medio de los ánimos encendidos que hay entre la alcaldía y otros personajes morenistas que no están muy a gusto con la exdiputada local y que hasta promovieron su revocación. Veremos qué pasa con la llamada de atención.

• Ahora, buscan revivir el “moche digital”

Mala noticia, nos dicen, el que ahora ciertas autoridades quieren revivir la polémica propuesta del “moche digital” que no es otra cosa que cobrarnos a los millones de mexicanos un impuesto sobre celulares, computadoras, tabletas…, propuesta que en 2021 fue bateada en la Cámara de Diputados hasta por Morena y aliados. Pues resulta que el “renovado” impulso viene desde la Secretaría de Cultura que encabeza Claudia Curiel, quien junto con el Indautor de Karina Luján y la Sociedad de Autores y Compositores de México que dirige Roberto Cantoral Zucchi, se busca que, ahora sí, se aplique un impuesto de hasta 2%. Ahh, pero el resucitado plan viene con cambios, pues si antes se buscó aprobarlo mediante reformar la ley, ahora pretenden instrumentarlo por Reglamento, incorporando sujetos obligados, dispositivos y base de cálculo. ¿Qué tal, eh? Nos hacen ver que lo anterior ya encendió alertas en diferentes actores tanto civiles como económicos, como la American Chamber of Commerce of Mexico, pues hay además una discusión de doble pago, pues usuarios ya pagan una tarifa al consumo de música y video mediante plataformas o suscripciones licenciadas. Ya se verá qué rumbo toma esta intención.