Y Amílcar Olán también va por medicinas de Birmex

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En la compleja y cada vez más cuesta arriba megalicitación bienal de medicamentos e insumos de la salud para clínicas y hospitales públicos ya empiezan a surgir casos específicos de empresas sin historial de contratos en el sector salud, sin experiencia, que mágicamente se proponen para surtir productos vitales en grandes cantidades… y que conforme diversos testimonios, alguna de ellas es parte de la red de negocios de Amílcar Olán, uno de los amigos más cercanos y operador en negocios de Andy y del Grupo Tabasco: se trata de las firmas Farmadomi México S.A. de C.V., Proveedora Abastecimiento La República S.A. de C.V., Cove20 S.A. de C.V., entre otras.

En medio del monumental proceso de compra para abastecer las clínicas del IMSS-Bienestar a cargo de Alejandro Svarch y al ISSSTE, al mando de Martí Batres, es posible que a los directivos de Birmex se les haya pasado ese pequeño detalle de la presencia de ese tipo de empresas: la megalicitación para suministro 2027-2028 recibió 1,871 ofertas de 174 licitantes y 284 fabricantes en pos de cubrir 744 claves médicas… pero ya sería demasiada inocencia no haber reparado en detalles muy específicos que advierten la procedencia de ofertas de ese tipo de proveedores.

Quién sabe si Carlos Ulloa, director de Birmex, deje correr éste y otros casos de empresas de oportunidad y cuyas implicaciones políticas son evidentes. Y es que como diría el propio Andrés Manuel López: “No tienen llenadera”.

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Y bueno, ahora que Andy anda sin visa para ingresar a Estados Unidos, ya se imaginará la relevancia que cobran las tramas de tráfico de influencias y operaciones sospechosas para la Orden Ejecutiva 14,157 —emitida por Donald Trump— que implica el carácter extensivo para incluir empresas y personas no estadounidenses a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN List, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro a cargo de Scott Bessent.

Se le cayó el sistema a Senasica. Quien está como cajero del Oxxo, sin sistema, es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) a cargo de Francisco Calderón Elizalde, y que desde el 11 de agosto presenta intermitencias en sus plataformas digitales lo que está obstaculizando trámites indispensables en diversas cadenas productivas.

Esta interrupción no se queda en un mero problema administrativo o tecnológico pues afecta la operación cotidiana de productores, comercializadores, transportistas, industriales, importadores y exportadores porque impide o retrasa la obtención de documentos necesarios para cumplir con las disposiciones fitozoosanitarias.

De acuerdo con Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), dirigido por Juan Carlos Anaya, los usuarios ya están demandando el restablecimiento inmediato de los servicios informáticos, así como conocer las causas de la falla, qué sistemas se comprometieron y que se habiliten mecanismos de contingencia para evitar que se pierdan embarques, mercancías, turnos, vigencias o derechos por causas ajenos a ellos.

Cada hora de suspensión provoca retrasos logísticos, mayores costos de almacenamiento y transporte, incumplimientos contractuales, pérdida de productos perecederos y afectaciones al flujo comercial y económico de las cadenas agroalimentarias, un área que, por su importancia estratégica, es hasta de seguridad nacional y no debería quedar sujeta a improvisaciones.

Y del acoso a empresas altamente exportadoras, ya le cuento.

Nuevo León: el dilema de Adrián. Finalmente, el Partido Acción Nacional acusó recibo de los reclamos de la militancia y pintó su raya con el Revolucionario Institucional. Descartó oficialmente que pueda haber una candidatura común con el PRI por la gubernatura de Nuevo León en 2027, de los pocos estados donde aún se vislumbraba una posible alianza electoral. Por ello, el vocero albiazul, Jorge Triana, mandó a decir al actual alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, que si desea enfundarse en la candidatura panista se olvide de una vez por todas del tricolor, pues ni la ley permite ya postularse por dos frentes ni hay intenciones de competir en matrimonio.

Si bien el primer perjudicado con este anuncio es el líder nacional priista, Alejandro Alito Moreno pues daba por segura la alianza con el PAN, lo cierto es que ambas organizaciones saldrán perdedoras (y los ciudadanos) de ganar Movimiento Ciudadano con Mariana Rodríguez… que sería como si ganara el oficialismo federal.

Rafa Marín la rompe con 45% de aceptación. No le quitaron una pluma a su gallo. Rafael Marín Mollinedo hoy encabeza las preferencias al interior de Morena de Quintana Roo para ser candidato guinda a la gubernatura en 2027: en sólo dos meses, de junio a agosto, pasó de 29% a 45% en conocimiento y aceptación popular. Y lo más relevante, la percepción positiva del aspirante creció 6.8 puntos conforme a la más reciente encuesta de El Universal.

O sea que el reciente “fuego amigo” no le hizo mella.

Tlaxcala, se prende carrera interna. El arribo de la expresidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, en la contienda interna de Morena en Tlaxcala aceleró motores preelectorales. Las mediciones de la firma Impronte la ubican como la carta fuerte guinda con 45.1% en intención de voto y 48.1% en atributos de honestidad, con una ventaja de casi 20 puntos sobre Alfonso Sánchez García.

La senadora con licencia apretó el paso con la promoción del documental sobre el Metepantle y el maíz nativo para afianzar el respaldo comunitario en los 60 municipios de la entidad. La dirigencia nacional busca evitar rupturas, pero el contraste entre la trayectoria parlamentaria de Rivera y el activismo de los grupos locales, da el banderazo de salida para una contienda cerrada.