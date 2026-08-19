Pelean la Presidencia de la Cámara Alta

Morena llegará a su plenaria en la Cámara Alta el próximo 30 de agosto con la acostumbrada pasarela de funcionarios del gabinete de esta cuarta transformación, ahora en su segundo piso para vestir el evento y porque tienen mayoría en el Senado de la República.

Pero es importante destacar que no lo harán con unidad. De entrada y además de los muchos conflictos que tienen los guindas entre sí, la elección de la Presidencia del Senado ha puesto en movimiento a las corrientes internas del morenismo, en momentos en que la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una relación cada vez más complicada con Estados Unidos que se ha venido a endurecer con el asunto de que le quitaron la visa ni más ni menos que al hijo de Andrés Manuel López Obrador, Andy López Beltrán y el que seguiría, según dijo José Ramiro López Obrador “es el grande, no el chico”.

De entre los aspirantes a presidir la Cámara Alta destaca el senador mexiquense, Higinio Martínez, que busca el cargo con la experiencia de quien conoce el Congreso y sabe negociar, ya con muchos años en este negocio. La barredora, ese grupo de delincuentes tabasqueños, pretende que de nueva cuenta uno de ellos maneje los trabajos legislativos.

Hablan del nombre tabasqueño, Adán Augusto Hernández, pero se esconde para no dar a conocer la situación política en su estado, y él sabe que no puede ocupar la Presidencia del Senado, porque tiene cola que le pisen.

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Algo que seguramente le cayó como balde de agua helada al impresentable gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es que su exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, ya no se encuentra en la prisión de Brooklyn donde estaba recluido desde mayo pasado, tras entregarse a la justicia de Estados Unidos que lo investiga por presuntos nexos con el narcotráfico, específicamente, con los Chapitos.

No obstante, su salida de la prisión de Brooklyn no equivale a una liberación, ya que el excomandante seguirá bajo custodia federal mientras que continúa con el proceso en su contra.

Todavía no conocen las circunstancias en las que fue “extraído” de nuestro país el capo del Cártel de Sinaloa (CDS) Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrido hace dos años en Culiacán, pero la despectivamente llamada oficina del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ya interrogó a testigos y otros personajes involucrados directamente, hasta darse el lujo de dejar en libertad a uno de esos personajes centrales.

Al contrario de lo que se acostumbre en México, de guardar casi en secreto todo lo que ocurre en torno a investigaciones que involucran a funcionarios públicos, en el vecino país las acciones de sus agencias de seguridad casi de inmediato se hacen públicas.

Esto, porque ayer se anunció que el ex secretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, uno de los diez funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, reclamados por la justicia de los Estados Unidos por supuestos vínculos con cárteles del narcotráfico, calificados en la Unión Americana como “terroristas”.

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De manera diferente a como actuaron los otros acusados, que procuraron esconderse y acogerse a la protección del gobierno y del partido oficial, Morena, el ex secretario de Seguridad optó por presentarse voluntariamente ante las autoridades de los Estados Unidos, en una demostración –como parece confirmarse con su excarcelación– de que el que negoció su penalidad a cambio de que cante todo lo que sabe de Rocha Moya.

Se subraya, si bien el general mexicano en retiro no podrá andarse paseando libre por territorio estadunidense, -a donde ya no puede ir Andy López-, esto nos habla de que entabló una negociación con las autoridades judiciales de Estados Unidos que lo podrían convertir en testigo protegido y todo lo que le falte declarar, indudablemente afecta a Rocha Moya y secuaces, más aún porque el general Mérida tiene muy amplia experiencia en lo que respecta al campo de la Inteligencia Militar, lo que le sirve, y de mucho, al gobierno de Donald Trump.

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