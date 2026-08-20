Arremete CSP contra director de la DEA

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Después de los elogios del director general de la DEA, Terrance Cole, al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en reconocimiento a su labor contra los cárteles de las drogas y sus líderes, en el marco de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, en Buenos Aires, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que el funcionario estadounidense mantiene un doble discurso sobre México, porque también ha acusado a su Gobierno de mantener vínculos con el crimen organizado.

¿No es un doble discurso el que está manejando el director de la DEA? Fue la pregunta que le hicieran en la mañanera para arremeter contra Cole y decir que lo importante de la reunión de esa agencia fue que “el mundo entero conociera qué estamos haciendo en México, cuál es nuestra relación con Estados Unidos, de respeto a la soberanía, y sus resultados” al recordar que la mayor cercanía con esa agencia fue con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero López Obrador “le impuso reglas” después de la aprehensión en Los Ángeles del extitular de la Defensa, general Cienfuegos.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

La extradición desde Argentina del excontralmirante Fernando Farías Laguna, detenido por la Interpol en Buenos Aires desde abril pasado, a donde llegó de Colombia con un pasaporte falso, acusado junto con su hermano, el exalmirante Manuel Roberto, preso en el Altiplano, de encabezar una red de contrabando de combustible, volverá a actualizar ese caso que le ha causado cuantiosas pérdidas al erario.

El secretario de Seguridad está en la capital argentina, invitado por el director de la DEA, Terrance Cole, a la 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas de esa agencia, en cuyo marco reconoció y elogió su desempeño contra líderes e integrantes de los cárteles de las drogas, llamándolo “socio de confianza” y “buen amigo de Estados Unidos” y recordar su trayectoria.

También se reunió con la ministra de Seguridad Nacional, de Argentina, Alejandra Monteoliva, y hablaron de cómo seguir fortaleciendo el trabajo conjunto para enfrentar al narcotráfico y el crimen organizado, operativos conjuntos contra el crimen organizado y a narcotraficantes en operaciones conjuntas.

La captura de la hija y pareja de Heraclio Guerrero, El Tío Lako, jefe regional del CJNG en Jalisco y Michoacán, y 10 presuntos integrantes de ese cártel por parte de las Fuerzas Federales, originó bloqueo de varias horas en carreteras de esos estados.

No estaría por demás hacerle caso al subsecretario de Estado de EU, Christopher Landau, de rellenar la bolsa de palomitas para ver lo que ocurra este fin de semana o en las siguientes.