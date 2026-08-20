• Que se van a tribunales

Nos comentan que el que sí anda con el coraje bien atravesado es el vocero de la bancada guinda en San Lázaro, Arturo Ávila. A unos días del encontronazo que tuvo con su colega del PRI Carlos Gutiérrez Mancilla, en el patio del Senado, que lo encaró, empujó, insultó y hasta acusó de ser traficante de drogas, dicen que ya prometió que aquello no se va a quedar así, por lo que adelantó que prepara una demanda civil por daño moral, agresiones, difamaciones y señalamientos que, dijo él, ya alcanzaron hasta a su familia y personas cercanas. Nos cuentan que los abogados de Ávila ya se pusieron a trabajar a marchas forzadas, en la revisión de videos y registros que evidencien lo que su jefe quiere demostrar contra Gutiérrez Mancilla. La demanda, también nos adelanta, podría llegar la próxima semana y, aunque nos hacen ver que el priista está cobijado por el fuero que le confiere su curul, la meta de Arturo Ávila sería que el priista pruebe lo que dijo y —de no hacerlo— ofrezca una disculpa pública y hasta se le obligue, a través de un juez, a hacer reparaciones económicas. ¿Será?

• Con melón o con sandía

Muy llamativa fue la decisión que finalmente tomó el diputado federal de Morena, Hugo Eric Flores, quien, nos cuentan, no soportó la cantidad de miradas que ya traía encima por servir a dos amos, Morena, de cuya bancada es miembro, y la nueva fuerza política con registro nacional Paz (Partido Paz y Libertad), de la que se considera líder moral. Y es que aunque no hay ley que le impida jugar desde dos frentes —al menos eso es lo que él dice—, el político que ha sido famoso por no rendirse cuando su pequeño partido pierde el registro —ahí tenemos los antecedentes de Encuentro Social y Encuentro Solidario— optó por pedir licencia como legislador guinda para ahora sí darle con todo y asumir el rol de dirigente nacional de Paz. Según contó Hugo Eric, “la profunda reflexión” que lo llevó a elegir este camino es, desde luego, el proceso electoral que está por comenzar, algo que, nos dicen los malpensados, era lo más lógico, tomando en cuenta que apenas un día antes de su anuncio, el INE aprobó el anteproyecto de presupuesto para 2027, en el que se desprende que a Paz le tocaría la nada despreciable cantidad de 246.6 millones de pesos en financiamiento público. Uff.

• Consejero electoral… y universitario

Y quien sí sorprendió a todos fue el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) Uuc-kib Espadas por ser uno de los aspirantes de la UNAM que acudió ayer al Palacio de los Deportes a presentar su examen de control, ése que aplicó la casa de estudios de manera extraordinaria ante los indicios de trampas en la prueba original de ingreso a licenciaturas. Espadas Ancona, quien, nos dicen, tiene una maestría por el Centro de Estudios e Investigaciones Superiores en Antropología Social y un doctorado en Comunicación y Cultura en la Sociedad de la Información por la Universidad de Sevilla, no pudo pasar desapercibido al estar formado entre la chaviza —la mayoría de entre 17 y 23 años—. Nos cuentan que incluso el personal de seguridad se acercó a él para indicarle que ésa era la fila de aspirantes no de acompañantes, a lo que tuvo que responder que él también tenía ficha para hacer la prueba. Y aunque la prensa intentó abordarlo para preguntarle a qué licenciatura iba, el consejero se mantuvo estoico, en silencio y concentrado en la fila.

• Revés para Noroña

Nos comentan que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) dio un revés al senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, toda vez que por mayoría de votos, los magistrados concluyeron que el legislador del guinda sí incurrió en violencia política por cuestión de género contra Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan e integrante del Movimiento del Sombrero. “Se declara la existencia de violencia política contra las mujeres por razón de género cometida por el denunciado (Gerardo Fernández Noroña) en perjuicio de la denunciante (Grecia Quiroz)”, consideró la magistrada presidenta del TEEM, Amelí Gissel Navarro, en una sesión pública celebrada el 14 de agosto. Nos dicen que la medida no fue bien aceptada por el morenista, quien ya anunció que va a impugnar el fallo, pues menos le gustó que ahora —y por orden de ese tribunal—, tendrá que ofrecer una disculpa pública a Grecia Quiroz, por algunas declaraciones que Noroña difundió en sus redes sociales a través de sus famosas videocharlas. Ya se verá.

• Marinos salvan el Hogar del Sol

Y los que andan muy activos con recorridos y revisiones preventivas en Acapulco, Guerrero —el Hogar del Sol— son los integrantes de la Secretaría de Marina, que a través del operativo Mercado Central buscan fortalecer la seguridad del puerto, en coordinación con autoridades estatales. Y es que, nos dicen, la misión no es para nada cosa menor, pues se trata de garantizar la salvaguarda del trabajo de comerciantes, quienes ocupan un lugar importantísimo a la hora de mantener viva la dinámica turística y económica de este destino. Nos hacen ver que estas movilizaciones de las Fuerzas Armadas son clave para hacer de estos negocios espacios libres de la delincuencia, lo que contribuye a mejorar la imagen y la confianza en la Perla del Pacífico, uno de los sitios favoritos para el descanso y el escaparate de locales, nacionales y extranjeros, sobre todo ahora que aún queda suficiente verano para disfrutar.

• El “negocio de las trampas”

Y fue el propio rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, el que dio a conocer de empresas que están involucradas en el escándalo por las trampas que hicieron algunos jóvenes en el examen para ingresar a licenciatura que la máxima casa de estudios aplicó vía remota. “Subestimamos el gran interés que hay por aprobar el examen... creo que subestimamos el tamaño del negocio que desafortunadamente hay detrás de ir y vender este tipo de ayuda”, dijo Lomelí, quien evitó revelar el nombre de las firmas por las investigaciones, pero ya están denunciadas. Nos comentan, sin embargo, que pese a la repetición del examen para salir de la crisis coyuntural de las trampas en línea, en la UNAM se les quedó la espinita de un proceso mal llevado del que no sólo respondió Patricia Dávila dejando su cargo como secretaria general de la UNAM, sino que, al final, de este fracaso fueron cientos de aspirantes los que terminaron pagando el pato. Así que a esperar a fin de mes para conocer los dichosos resultados del examen de control.