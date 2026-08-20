Manufacturas, mal

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Las actividades económicas se dividen en tres grupos. Las primarias, explotación directa de recursos naturales: agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, caza, aprovechamiento forestal, que aportan el 3.8% de la producción total. Las secundarias, las industrias: minería; generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, y suministro de agua y gas por ductos al consumidor final; la construcción, y las 21 ramas de la industria manufacturera, que contribuyen con el 32.5% del total de la producción.

Las terciarias, los servicios, divididos en 11 sectores, desde financieros, pasando por educativos, hasta de salud, que aportan el 63.7% de la producción total. Centro la atención en las secundarias.

En términos anuales (comparando con el año anterior), en junio de 2025 la actividad industrial decreció 0.9%. Un año después, en junio de 2026, creció 0.8%. En términos anuales, en mayo de 2026, la actividad industrial creció 0.2%. Un mes después, en junio, 0.8%. En ambos casos, comparando con el mismo mes del año anterior y con el mes anterior, el crecimiento de la actividad industrial resultó mayor. Bien.

En términos mensuales (comparando con el mes anterior), en junio de 2025 la actividad industrial decreció 0.4%. Un año después, en junio de 2026, creció 0.2%. En términos mensuales, en mayo de 2026, la actividad industrial decreció 0.7%. Un mes después, en junio, creció 0.2%. En ambos casos, comparando con el mismo mes del año anterior y con el mes anterior, la actividad industrial pasó de decrecimiento a crecimiento. Bien.

¿Qué pasó con el cuarto sector de la actividad industrial, el manufacturero, que aporta el 64.5% de la producción industrial y el 21.0% de la producción total?

En términos anuales, en junio de 2025, la producción manufacturera creció 2.4%. Un año después, en junio de 2026, decreció 2.4%. En términos anuales, en mayo de 2026, la producción manufacturera decreció 0.1%. Un mes después, en junio, decreció 2.4%. En el primer caso, comparando con el mismo mes del año anterior, la producción pasó de crecimiento (2.4%) a decrecimiento (2.4%). Mal. En el segundo caso, comparando con el mes anterior, el decrecimiento resultó mayor (0.1% y 2.4%). Mal.

En términos mensuales, en junio de 2025, la producción manufacturera creció 2.4%. Un año después, en junio de 2026, creció 0.1%. En términos mensuales, en mayo de 2026, la producción manufacturera decreció 0.6%. Un mes después, en junio, creció 0.1%. En el primer caso, comparando con el mismo mes del año anterior, el crecimiento de la producción resultó menor (2.4% y 0.1%). Mal. En el segundo caso, comparando con el mes anterior, la producción pasó de decrecimiento (0.6%), a crecimiento (0.1%), bien, si bien este fue, considerando solamente décimas de punto porcentual, el mínimo posible. Una décima menos y no hay crecimiento. Dos menos y hay decrecimiento.

En junio, a la actividad industrial, no le fue mal. En junio, a la industria manufacturera, no le fue bien. ¿Cómo les fue a las otras actividades industriales: la minería; la generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, y suministro de agua y gas por ductos al consumidor final; la construcción? Lo veremos cuando el Inegi publique la información.