Trasladan a Fernando Farías a México

Después de unas horas de confusión sobre si el excontralmirante Fernando Farías Laguna, acusado de ser parte de una red de contrabando de huachicol fiscal, sería extraditado por la justicia de Argentina, como inicialmente lo solicitara el Gobierno de México o deportado, luego de que éste se desistió de su solicitud de extradición y de que el Poder Judicial de aquel país declarara la falta de mérito para procesarlo, finalmente fue expulsado y trasladado a nuestro país en un avión, paradójicamente, de la Secretaría de Marina.

En su mañanera, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el acusado había solicitado un “asunto jurídico” que retrasó su llegada a México, pero que no estaba en duda su traslado al país, lo que confirmaría la Fiscalía General de la República en un comunicado en el que informó que así lo realizaron autoridades argentinas con personal de Marina, Relaciones Exteriores y Seguridad y Protección Ciudadana.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Los hermanos Farías Laguna, el exvicealmirante Manuel Roberto, quien está internado en un penal de alta seguridad, y Fernando, quien huyó a Sudamérica y que en Colombia obtuvo un pasaporte falso, viajó a Argentina, en donde fue localizado y detenido por la Interpol el 23 de abril de este año, son sobrinos del almirante Rafael Ojeda Durán, quien fuera secretario de Marina.

Esa relación, según declaraciones de personal de esa dependencia en aduanas de Altamira, Tampico y Ensenada, les permitió formar parte y coordinar el hurto de millones de litros de huachicol fiscal, en la que están involucrados empresarios y funcionarios aduanales y de Marina, algunos de los cuales ocupan hoy cargos públicos, en tanto, más de una docena de personas han sido detenidas y están bajo proceso, a la vez que otros, enterados del caso, fueron ejecutados.

Luego del anuncio del presidente Donald Trump de que EU reducirá de 25 a 15 por ciento el arancel a autos importados de Canadá, el primer ministro, Mark Carney, se comunicó por teléfono con la Presidenta de México para hablar de temas comerciales, de cara a la renovación del T-MEC, que esperan concretar lo antes posible para que empresarios y trabajadores de ambos países tengan mayor certeza.

La captura de Fausto Corrales Rodríguez en la alcaldía capitalina Miguel Hidalgo, único testigo del asesinato de Héctor Melesio Cuén, diputado federal electo y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y de la forma en que Ismael El Mayo Zambada cayó en la trampa de su ahijado Joaquín Guzmán López, para entregarlo a la justicia de EU, seguramente, volvió a inquietar al protegido gobernador de ese estado, Rubén Rocha, quien fuera convocado a esa reunión.