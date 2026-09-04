Robótica quirúrgica, nueva oportunidad de negocio

La modernización de los quirófanos mexicanos comienza a abrir un nuevo espacio de negocio alrededor de la tecnología especializada, con la llegada a México de ExcelsiusGPS, una plataforma de navegación robótica para procedimientos de cráneo y columna que será incorporada por Comerker. La relevancia para el sector hospitalario está en la posibilidad de fortalecer la precisión quirúrgica, la preparación de especialistas y la capacidad de atender intervenciones complejas y de alta especialidad, en un mercado donde ocho de cada 10 mexicanos presentan algún problema en la columna vertebral, de acuerdo con información del Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología.

Se presume que esta tecnología integra planeación, navegación y visualización en tiempo real a partir de los estudios de imagen del paciente. La plataforma permite personalizar implantes y medidas, definir una trayectoria y conservar esa referencia durante el procedimiento. También incorpora monitoreo del paciente, un marcador de vigilancia para detectar posibles movimientos, detección de fuerza y herramientas para verificar la alineación de cada trayectoria, proporcionando información durante la intervención mientras el cirujano mantiene el control y la toma de decisiones.

En las aplicaciones craneales, la tecnología deja relacionar los estudios de imagen con la anatomía del paciente, mientras que en procedimientos de columna combina navegación y asistencia robótica para planear y verificar la colocación de implantes. En cirugías de columna mínimamente invasivas, estudios clínicos han asociado el uso de ExcelsiusGPS con una reducción de 52 por ciento en el tiempo de colocación de tornillos pediculares, una disminución de 9 por ciento en el tiempo total del procedimiento y una precisión de 98 por ciento en su colocación. Interesante, además, porque está respaldado por el Centro Especializado Médico Avanzado (CEMA Lat), que cuenta con áreas de simulación para que los cirujanos conozcan su funcionamiento antes de incorporarlo a la práctica clínica.

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Esto representa para el mercado mexicano de servicios médicos una apuesta por integrar tecnología de navegación robótica, preparación especializada e infraestructura para procedimientos de cráneo y columna, en un segmento donde la precisión y la capacidad para atender intervenciones de alta especialidad adquieren cada vez mayor relevancia.

Problemas con Bono. Hay que poner mucha atención a lo que está ocurriendo con Montepío Luz Saviñón, institución privada dedicada al otorgamiento de créditos prendarios, luego de que decidió aplazar del 4 de septiembre al 3 de noviembre de 2026 el pago anticipado de los Certificados Bursátiles con clave de pizarra MONTPIO 21, colocados en noviembre de 2021; el movimiento está relacionado con su nueva emisión MONTPIO 26, mediante la cual tenía previsto recabar 500 millones de pesos, meta que no alcanzó, por lo que ahora modificó el calendario para realizar la amortización total anticipada de la emisión anterior. Eso sí, es una decisión que por sí misma no significa un incumplimiento ni permite afirmar que la institución enfrente un problema de solvencia, pero que sí merece seguimiento desde el punto de vista financiero, porque hay que recordar que se trata de una empresa cuyo modelo de negocio depende de mantener capacidad de financiamiento para continuar otorgando créditos y administrar adecuadamente sus obligaciones; además, el foco estará ahora en conocer si logra obtener los recursos necesarios, bajo qué condiciones puede volver al mercado y si mantiene la capacidad para cumplir con sus compromisos financieros.

Voz en off. Los empresarios mexicanos Gonzalo Hevia Baillères, a través de HBeyond, y la familia Aramburuzabala forman parte del grupo de inversionistas que adquirió a los Seattle Seahawks, en una operación valuada en 9,600 millones de dólares y encabezada por la familia Khosla. La transacción deja ver que los capitales mexicanos siguen viendo potencial de negocio en Estados Unidos y están dispuestos a abrir la cartera para entrar en activos deportivos de alto valor, sumándose a un grupo de propietarios minoritarios integrado también por Mark Stevens, Val Blavatnik, Sheryl Sokoloff, Jesse van der Werf, Samir Kaul, Soleado Gupta, Nader Naini, Penny Pritzker, Carlyle y Dynasty Equity y Calle Sext. Al frente de los Seahawks quedarán Vinod Khosla, fundador de Khosla Ventures, como presidente; Neeru Khosla, como propietaria mayoritaria y presidenta de la Fundación Benéfica; y Neal Khosla, como vicepresidente...