De la comparecencia (3/5)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Comparecencia, la que tuvo Édgar Amador Zamora, el secretario de Hacienda, en la Cámara de Diputados, en la que señaló, como puntos favorables para el 2027, la consolidación fiscal, la estabilidad macroeconómica, la inversión gubernamental, el gasto social, la mayor recaudación. Ya comenté el tema de la consolidación fiscal y la estabilidad macroeconómica. Es el turno de la inversión gubernamental.

Amador Zamora dijo que en el Paquete Económico 2027 (Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación), se le da prioridad a la infraestructura, por lo que la inversión física presupuestaria será equivalente al 2.6% del PIB.

¿Qué es la inversión física presupuestaria? Es la inversión del sector público federal destinada a crear, ampliar o mejorar la infraestructura y los bienes de capital del gobierno. Se compone de: construcción de infraestructura (carreteras, puentes, presas, sistemas de agua, hospitales, escuelas, etc.); compra de bienes inmuebles (terrenos, edificios); ampliación, adaptación y mejora de la infraestructura ya existente; compra de maquinaria y equipo. La inversión física presupuestaria es la parte más importante del gasto de capital del gobierno. Para el 2027 se espera que equivalga al 2.6% del PIB. ¿Más o menos que en años anteriores? Comparemos.

Esta fue, como porcentaje del PIB, la inversión física presupuestaria del 2019 al 2026, durante los primeros ocho años de la 4T. 2019, 2.8%. 2020, 2.5%. 2021, 2.6%. 2022, 2.7%. 2023, 2.8%. 2024, 2.7%. 2025, 2.3%. 2026, 2.5%. Promedio: 2.61%, el mismo porcentaje que se espera para el 2027.

Durante los tres primeros años del gobierno de AMLO la inversión física presupuestaria promedió 2.63% del PIB. Si el año que entra resulta 2.6%, a lo largo de los primeros tres años del gobierno de CSP el promedio será 2.46%, 0.17 puntos porcentuales menos que con AMLO, el 6.46%.

Para los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, sin contar a México, el promedio de la inversión física presupuestaria, como porcentaje del PIB, es 2.9%. El mayor, 4.29%, Chequia. El menor, 1.99%, Costa Rica. México se encuentra 0.29 puntos porcentuales por debajo del promedio, el 10.00%.

¿Cuál fue, en promedio anual, como porcentaje del PIB, la inversión física presupuestaria en los sexenios de Fox (2000-2006), Calderón (2006-2012), y Peña Nieto (2012- 2018)? 4.2%, 5.3% y 3.6%, respectivamente. Promedio: 4.37%, 1.76 puntos porcentuales más, el 67.43%, que el promedio de los primeros ocho años de la 4T, 2.61%. Saque cada quien sus conclusiones.

¿Por qué es importante la inversión física presupuestaria? Porque si se lleva a cabo con criterios económicos, no políticos, sobre todo la que se realiza en infraestructura, que son los bienes y servicios que todas las actividades económicas, desde la producción hasta el consumo, pasando por la distribución, necesitan para poder llevarse a cabo (por ejemplo: infraestructura de transportes), es condición necesaria para atraer más inversiones directas, que producen satisfactores, crean empleos, generan ingresos, condiciones del bienestar, que es el fin de la economía.

Hoy, en México, ¿con qué criterio, económico o político, se lleva a cabo la inversión física presupuestaria?

Continuará.