Laura Garza*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

“Guadalajara, Guadalajara hueles a pura tierra mojada”, y no por las lluvias que le caracterizan, sino por el agua sucia que casi 800 mil personas están recibiendo en sus casas al abrir las llaves del lavabo en sus baños o en su cocina.

Según los medios, alrededor de 475 colonias están pasando por esto. Las tuberías y el drenaje viejo están colapsando a la gente y a su salud.

Imagine usted que de acuerdo con reportes médicos en esa agua que sale por sus tuberías hay presencia de restos fecales y metales pesados provocando problemas de salud en ojos, piel y por supuesto gastrointestinales.

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Una crisis que supera los mítines políticos. Guadalajara, siendo una ciudad tan hermosa también ha sido olvidada en su infraestructura. Por más que aparezca este nuevo estilo de vida vertical, sus mismas avenidas colapsan al no ser actualizadas.

Cansancio ciudadano / Laura Garza / ENFOQUE MANUAL ı Foto: Especial

Lo mismo pasa con el agua, sólo han querido modernizar el cascarón, pero por dentro han dejado todo igual.

En mi Guadalajara crecí, la conozco bien y es y seguirá siendo mi casa.

Lo que hemos visto estos últimos años ha sido suficiente mecha para que los ciudadanos terminen por encenderse y salir a las calles. El problema es que las vallas de elementos de la policía estatal, no saben cómo actuar.

Se dice que fueron alrededor de 10 mil personas que se dieron cita afuera de la Casa Jalisco para exigir un derecho: el acceso a agua limpia.

En mi bella avenida Manuel Acuña, donde viví muchos años, llegaron miles de hombres y mujeres, de diferentes edades a exigir. No recuerdo otra manifestación como ésta y en ese lugar.

Los ciudadanos estamos cansados de no ser escuchados, de que se confunda una queja con un papel que se archiva o un documento digital que se queda en un limbo.

De que con los servicios básicos nos quieran ver la cara. Que crean que no nos damos cuenta, o que una cosa tapa a la otra.

La ciudad ha despertado. Sus jóvenes y no tan jóvenes vieron que pueden alzar la voz, tomar una avenida y asustar a las autoridades.

Esta foto que tomó el fotoperiodista Francisco Guasco es una imagen que representa el hartazgo.

Los deciden mojar y repeler con agua limpia.

El hombre que es mojado, sin que se vea su rostro, es un valiente frente a todos los que aguardan a sus espaldas como observadores.

Cuidado. No vaya a ser que en menos de un año no les alcance el agua para repeler exigencias y sobre todo, a jóvenes como ellos.