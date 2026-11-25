• Afinar la reforma desde dentro

Que estemos también atentos a las propuestas que llevó al Senado el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, para afinar desde dentro la Reforma Judicial. Nos dicen que el ministro presidente planteó crear un pleno que coordine a los órganos superiores del Poder Judicial, dar a cada instancia mayor margen para administrar sus recursos, revisar sus atribuciones y hacer más rigurosa la evaluación de las candidaturas a cargos judiciales. Los ajustes planteados, nos explican, recogen no sólo observaciones del propio ministro, sino de personal de carrera y la experiencia de quienes ya aplican la reforma. Bien por Aguilar, que convirtió esa experiencia en propuestas concretas para mejorar el funcionamiento de los tribunales y la selección de quienes habrán de integrarlos. Ahora sólo hará falta que en el Congreso se pongan las pilas y las puedan atender en beneficio no sólo del PJ, sino de todos. Pendientes.

• Las “tierras” de Colosio

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Con la novedad de que no pasaron ni 24 horas y ya aparecieron en las benditas redes videos de distintos tiempos —varios años median entre uno u otro— en los que Luis Donaldo Colosio se refiere a Monterrey, donde fue presidente municipal, como “mi tierra”… pero de la misma forma se refiere a Sonora, de la que ahora quiere ser gobernador. El primero es de 2021, de un debate que se transmitió en televisión. Ahí le preguntan sobre los señalamientos que había de que Monterrey era sólo “un escalón” en su proyecto. El emecista responde: “Todas estas bendiciones que me ha dado esta tierra el día de hoy es mi momento para reciprocarle a mi tierra todo lo que me ha dado”. Ah, pero resulta que el lunes, en una parte del video que grabó para anunciar su nueva aspiración dice: “Pocas cosas son tan fuertes como los vínculos familiares y la historia personal que a mí me ata con lealtad hacia mi tierra” en referencia ¡a Sonora! Y todo parece indicar que por ahí van a ir apareciendo los nuevos cuestionamientos a Luis, el de las “tierras”. Uf.

• No se queda con nada

Y el que, nos dicen, no se quedó con nada al responder las críticas que le hizo la víspera Miguel Osorio Chong —por su desempeño al frente del PRI— fue el dirigente tricolor, Alejandro Moreno. Y no se quedó con nada, porque en una breve entrevista con reporteros que le preguntaron sobre el tema no paró en las descalificaciones, varias de ellas incluso de tipo personal. El campechano cuestionó que las instituciones de justicia no hagan nada contra quien fuera secretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña. “El chino Chong es el más corrupto, desvió miles de millones: vamos a presentar una denuncia penal, lo vamos a documentar una vez más y lo vamos a denunciar… Es patético lo que dice… están al servicio del régimen como lo que son esquiroles y lacayos”. Según Alito, Osorio actualmente hace negocios en Querétaro y “lo vamos a señalar… Es increíble que anden con toda esta impunidad”. ¿Qué tal?

• Extradición en trámite

Y ya se entendió la expresión “por el momento” que planteó la víspera la fiscal Ernestina Godoy, nos comentan, al referirse a que El Chapo Isidro sería juzgado en México. Es sabido que autoridades mexicanas dieron cuenta de las acusaciones pendientes que éste tiene en nuestro país, pero también advirtieron que hay una solicitud para que sea enviado y enjuiciado a EU. Ayer la FGR lanzó un comunicado en el cual anota que “la petición diplomática se originó en la Corte Federal para el Distrito de Columbia… por ilícitos que en la legislación mexicana encuentran identidad jurídica con los delitos de asociación delictuosa, contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”. Si bien admite que Fausto “N”, por lo pronto, continuará a disposición de las autoridades mexicanas, también indica que el procedimiento y las formalidades a que se refiere el tratado bilateral, así como los tiempos diplomáticos, serán los que determinarán la viabilidad de su extradición. Ahí el dato.

• El precio de un festejo

Cuentan que al ya exdirigente estatal de Morena en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, le salió más caro el caldo que las albóndigas en su fiesta de cumpleaños. Y es que la factura que le dejó aquella celebración terminó por convertirse en el preámbulo de su separación del cargo. Según parece, al morenista le faltó pedir a sus invitados que dejaran el celular afuera, pues, tras el festejo, comenzaron a circular fotos en las que Esteban aparece en ropa interior junto a otras personas. Tras la difusión del contenido, la gobernadora Rocío Nahle fue de las primeras en incomodarse. Dicen que se lavó las manos y dejó en otras —las del partido— la decisión sobre cómo proceder. Frente a semejante explosión, a Ramírez Zepeta no le quedó otra que entregar su renuncia a la líder nacional Ariadna Montiel. Dijo que la decisión fue personal. A Morena le toca ahora explicar qué criterio pesó más en el relevo: el desempeño de su dirigente, el revuelo por su cumple, la desautorización de la mandataria estatal... o todas juntas.

• Midiendo el recorte

Y nos piden estar pendientes de las afectaciones que tendrá, ya en pesos y centavos, el presupuesto que el Instituto Nacional Electoral tiene aprobado para las elecciones del año entrante. Y es que han empezado a aparecer versiones periodísticas que dan cuenta de que sí la habrá. Es sabido que en la más reciente aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación al órgano electoral le recortaron nada menos que seis mil millones de pesos. Aun cuando se pudiera pasar la tijera de manera pareja a todas las áreas del Instituto, todo parece indicar que la suma no da el monto recortado por lo que los ajustes se tendrían que hacer en los gastos que se realizarán con motivo de la elección. Nos piden no perder de vista que en dichos comicios se renovarán más de 20 mil cargos, por lo que cualquier decisión de ajuste tiene que ser valorada con calculadoras, tablas de excel, cotizaciones y hasta ábaco en mano. Uf.