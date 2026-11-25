En las últimas semanas la guerra de Ucrania está dando muestras inquietantes de internacionalización. A punto de cumplirse cinco años de la invasión rusa, The New York Times calcula en unos 700,000 los muertos, a un ritmo de 600 bajas diarias. En los días que siguieron a la reunión de Xi, Putin y Trump en Shenzhen, los ucranianos, retados por el espaldarazo internacional al Kremlin, decidieron contraatacar.

Una operación ucraniana cerca de las costas de Libia, por la cual habrían sido bombardeadas dos naves rusas, ha llevado el conflicto al norte de África. Tras la difusión de la noticia, circularon mensajes que implicaban a Albania en el lanzamiento de misiles contras las embarcaciones rusas. En los últimos meses, Kiev ha intensificado la búsqueda de alianzas con países de Europa del Este.

La relación de Moscú con otras repúblicas vecinas, como las del Báltico, comienza a dar señales de tensión. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha acusado al gobierno de Estonia de utilizar recursos y elementos de la OTAN para hostilizar objetivos rusos. El gobierno de Tallin se prepara para ordenar un cierre de fronteras marítimas y terrestres entre el país báltico y Rusia.

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En las últimas semanas se han producido fenómenos violentos en la frontera entre los dos países. Una instalación defensiva de Estonia fue incendiada y la actividad de espionaje ruso se habría intensificado en los dos últimos meses. Los incidentes han provocado un choque de declaraciones entre diplomáticos de ambos países vecinos.

Moscú ha acusado a Estonia de ofrecer el espacio aéreo de ese país báltico para lanzar ataques a Rusia. El gobierno de Vladimir Putin también se ha quejado de bloqueos navales contra buques rusos en el Báltico, supuestamente ordenados por la OTAN. La campaña antiestonia en la prensa rusa recuerda mucho la antiucraniana de 2021 y 2022, antes de la invasión.

La prensa oficial de Moscú se queja de políticas contra rusoparlantes en el Báltico como el intento de prohibir la lengua rusa y hostigar a templos de la Iglesia ortodoxa. Esas acciones son interpretadas como parte de un incremento de la animosidad contra Moscú.

La presidenta de Estonia, Ülle Madise, una jurista formada en la Universidad de Tartu y fuertemente comprometida con la lucha por los derechos humanos, ha cuestionado las políticas contra el multiculturalismo emprendidas por Moscú en las últimas décadas. Los estonios reclaman una identidad europea, parecida a la que impulsa Volodímir Zelenski en Ucrania y que choca con el proyecto neoimperial ruso.

El liderazgo de Kiev ha reforzado su activismo diplomático en Europa del Este y el Báltico. Zelenski se reunirá pronto con el primer ministro de Hungría, Peter Magyar, que reemplazó a Viktor Orbán, uno de los principales aliados de Putin en la región. Los mandatarios se reunirán en los Cárpatos, con el fin de enviar un mensaje de aliento a Kiev desde una zona que colinda con Rumanía, Polonia y Eslovaquia.