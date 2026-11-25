Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Las caravanas migrantes tienen su origen en la búsqueda de que sus integrantes se acompañen como mecanismo de protección ante la infinidad de adversidades en su paso por México.

Se acompañan para protegerse, porque a lo largo del país sufren una cantidad interminable de vejaciones que en muchas ocasiones les puede costar la vida. Al mismo tiempo, buscan ser visualizadas, porque de otra manera, en lo individual, se pierde el efecto de atención que ofrece la movilización colectiva.

Existe una gran cantidad de testimonios sobre las brutales condiciones que padecen los migrantes por el país, es lamentablemente una vieja historia. De nuevo, es importante consignar que los migrantes están en su derecho de migrar, lo cual, en la mayoría de los casos, tiene que ver con su propia sobrevivencia.

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Los gobiernos centroamericanos hacen poco o nada para retener a sus ciudadanos. En el fondo no quieren mover las cosas por lo que significan las remesas para las economías locales.

Sin embargo, esto no los exime de sus responsabilidades. No se han coordinado ni en lo regional ni en lo interno para establecer políticas que pudieran gestar desarrollos diversos en sus países, además de que poco o nada han hecho para construir proyectos regionales que bien podrían presionar a EU para que colaborara en su propio beneficio. Sería una manera de hacerlo corresponsable de lo que para él es un problema y para los migrantes, un derecho.

De los muchos singulares ofrecimientos de López Obrador, uno de ellos fue abrir la frontera mexicana a la migración bajo un proyecto en que se crearían empleos en México para ellas y ellos.

La oferta duró poco o nada. No había condiciones para instrumentar una política de esta naturaleza. Lo que acabó pasando es que el ofrecimiento se convirtió, en muchos casos, en una pesadilla y los muchos centroamericanos que consideraron la oferta tuvieron que regresar a sus países de origen. Muchas cosas pasaron en el camino, una de ellas fue el terrible incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez.

Los migrantes, inevitablemente, provocan problemas en México que tiene que atender una dinámica que no es nueva y que con Trump ha encontrado una nueva cantidad de problemas, nos hemos convertido en la contención de la migración en el norte y sur.

Tapachula es ejemplo de cómo ha cambiado la dinámica interna. La ciudad ha perdido parte de la fuerza de sus habitantes quienes han pasado de la solidaridad al hartazgo. Tapachula es una ciudad amorfa en la que los migrantes y los habitantes conviven de la manera más extraña.

Las autoridades migratorias mexicanas llevan un buen tiempo cumpliendo funciones policiacas más que de asistencia; los albergues son insuficientes y han perdido el apoyo federal.

En estas semanas, se hizo creer que con el triunfo demócrata las condiciones migratorias en EU serían diferentes. Fue un doloso y provocador engaño. Quienes lucran con los migrantes, encontraron un pretexto para buscar la manera de extorsionarlos, a sabiendas de que las cosas no serían como las estaban planteando.

Detrás de algunas caravanas están las manos que mecen la cuna. Son quienes extorsionan, engañan y, en muchas ocasiones, llevan a caminos sin salida que pueden costar la muerte.

México tiene una responsabilidad mayor de la que el gobierno hace ver. Es fundamental proteger a los migrantes y crear condiciones para su estancia regulada. Muchos de ellas y ellos están optando por quedarse en nuestro país, ante lo que tenemos que permitirles una movilización libre, insistimos, regulada.

Las caravanas no van a parar. Si las condiciones económicas de varios países se deterioran en lo económico y político, buscarán a México como su trampolín para entrar a EU, o, como está pasando, quedarse en el país.

RESQUCIOS.

Los cárteles expanden su territorio. Cuando mataron a El Mencho, los bloqueos llegaron a una gran cantidad de ciudades. Ante la detención de El Chapo Isidro, todo el norte de Sinaloa se convulsionó.