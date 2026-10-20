Otro domingo caótico

El gobierno de Jalisco está a nada de ser rebasado ante la crisis del agua. Sigue sin ofrecer una explicación clara, a lo que se suma el hartazgo de una buena parte de los ciudadanos de la zona metropolitana de Guadalajara que bien saben que el problema no se va a poder resolver en el corto plazo.

El problema del agua está convirtiéndose en un abierto problema político, porque han aparecido en las manifestaciones infiltrados y radicales que le han quitado el sentido de origen a las protestas. Resulta que lo que hoy es importante respecto a las dos marchas es la violencia que se ha suscitado en ellas, pasando a segundo plano el problema del agua.

En circunstancias de esta naturaleza, cabe la posibilidad de que esté de por medio la provocación. Lo difícil es saber de dónde vienen, porque en el conjunto de escenarios en los que estamos puede ser promovida por grupos totalmente ajenos al propio estado.

No hay manera de aislar muchos de los acontecimientos que se están dando en las últimas semanas en el país de las elecciones del año que entra. Todos los caminos llevan a 2027, porque para algunos es la posibilidad de la búsqueda de equilibrios, para otros, la consolidación del régimen, y para otros más la posibilidad de la provocación y la incertidumbre.

La detención del exfiscal de Chihuahua César Jáuregui más allá del mensaje que quiere enviar la Presidenta, entra en el toma y daca electoral en el estado. Cuando estaba por salir de la cárcel para seguir el proceso en su domicilio, fue acusado de traición a la patria el cual es un delito con un sinfín de interpretaciones.

Recordemos que el exfiscal intentó ser candidato a la gubernatura de Chihuahua. Las encuestas no le eran desfavorables, pero cuando se vino el caso del hallazgo de un gran laboratorio donde se producía fentanilo, con la participación de autoridades estadounidenses, todo se le vino abajo; terminó siendo una pieza sacrificable.

Da la impresión de que la detención del exfiscal pasa por un ajuste de cuentas que el gobierno de la 4T quería cumplir. En medio del discurso de la soberanía que se ha enarbolado ante Donald Trump y la importancia que se le conceda a las elecciones en Chihuahua, no podían dejar que las cosas se quedaran como si no hubiera pasado nada.

En Jalisco las cosas son diferentes, porque no hay elecciones para gobernador, pero al estar el estado en manos de la oposición, el Gobierno federal y su partido lo tienen en la mira. Pablo Lemus no tiene por ahora capacidad de maniobra, porque su antecesor, quien es también de MC, es parte del problema. Cuando se inauguró una presa en medio de la euforia, no sólo de Enrique Alfaro sino también del expresidente, se dijo que a partir de ese momento se iban a resolver todos los problemas en materia de agua.

La manifestación del domingo de nuevo fue opacada por los infiltrados y los radicales. No se ve cómo se pueda evitar a estos grupos, por lo que cada vez que los afectados salgan a la calle se les pegarán como lapa los radicales. Lo que están buscando es la provocación, como sucedió hace dos domingos, lo cual, además evidenció la falta de oficio del gobierno de Jalisco.

No hay que perder de vista que el problema es el agua y que tanto el Gobierno federal como el estatal son responsables de lo que está sucediendo. El uso político, bien se sabe, puede presentarse bajo cualquier pretexto, y en este caso, el tema del agua hace que los escenarios sean mucho muy sensibles por lo que significa el derecho al líquido en la cotidianidad de millones de familias.

Sensatamente los organizadores tardaron en echar a andar la marcha el domingo y se dispersaron cuando la violencia y el caos se apoderaron del centro de Guadalajara.

Todo es incierto y explosivo por ahora.

RESQUICIOS.

La gobernadora de Chihuahua perdió fuerza. Su partido, el PAN, llegará a las elecciones tocado. Lo único que pareciera que a estas alturas le puede ayudar es que se sigan peleando en Morena.