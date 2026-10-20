Revive DEA crimen de Camarena

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

No pareció mera casualidad que el titular de la DEA, Terrance Cole, haya reavivado ayer en Washington el asesinato de Enrique Kiki Camarena en Guadalajara en 1985, por cuyo caso fue extraditado Rafael Caro Quintero a principios de este sexenio, en el que la corrupción oficial en México dijo, tuvo un papel importante durante el inicio de la Semana Anual del Listón Rojo, en homenaje a él, que busca prevenir el uso de drogas ilegales en ese país.

Acompañado del fiscal general, Todd Blanche, y de la zar antidrogas, Sara Carter, Cole evitó ahondar en ese caso que, según se difundiera entonces, involucrara a los entonces titulares de la Judicial Federal, Manuel Ibarra, e Interpol-México, Miguel Aldana, así como al secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, exfuncionario el sexenio anterior, quien desde entonces evitó ir a EU y hoy vive en España.

DE ESTO Y DE AQUELLO...

Se embrolla la aprehensión del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, acusado y preso por presunta “traición a la patria” por la participación de agentes de la CIA en operativo antidrogas en ese estado, en abril pasado, acusado por la FGR, de cuyo caso se deslindan la gobernadora panista, Maru Campos, y la dirigencia de su partido.

Tras ser detenido el sábado en esa entidad, trasladado e internado en al penal del Altiplano, luego de que en el fuero común se le declarara libertad condicional y medidas cautelares, en tanto su abogado solicitó ampliar el término constitucional hasta el jueves en el que, de ser declarado culpable, permanecerá en Almoloya.

Con un mensaje en redes, la gobernadora Campos descartó que protegiera a su exfiscal o que haya emprendido una persecución en su contra y también rechazó las acusaciones de su abogado de que lo haya abandonado o traicionado.

Por su parte, la Presidenta Sheinbaum dijo no tener conocimiento de que la FGR tenga pruebas de que la gobernadora Campos haya participado directamente en el caso de agentes de la CIA en el operativo en la Tarahumara.

Participar en la producción petrolera de México y comprarle más gas natural a su país, fueron peticiones que recibió y rechazó la Presidenta Sheinbaum a su homólogo Donald Trump, en la conversación telefónica de septiembre, que apenas ayer reveló tras difundirse en algunos medios.

En el primer caso, dijo, la Constitución y las leyes lo impiden y, en el segundo, que el país mantiene importaciones de ese combustible y el país busca fortalecer su producción para atender la demanda energética, aunque funcionarios de Cenagas revelaron que, de haber escasez aquí, sólo tendría para tres días.