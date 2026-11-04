Caso Taddei enfrenta a diputados

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La corrupción descubierta en el Instituto Nacional Electoral, presidido por Guadalupe Taddei, originó un rudo enfrentamiento verbal entre diputados de Morena y los de oposición en la sesión de la Cámara de Diputados, en el que surgió el resultado de la elección presidencial de 2006, que los guindas calificaron de fraudulento el triunfo de Felipe Calderón sobre Andrés Manuel López Obrador, con señalamientos, ahora, en contra del entonces titular del organismo, Luis Carlos Ugalde, al que los experredistas, hoy guindas, responsabilizaron de validar el resultado que favoreció al panista.

Por coincidencia, en una entrevista a un medio español The Objective, el expresidente Vicente Fox, aseguró que él hizo que ganara Calderón y reconoció: “Yo me dije a mí mismo que la sucesión debía de quedar en las mismas manos de mi partido político y llegué a decir públicamente que yo no entregaría el poder salvo a un presidente electo del PAN, aunque no es muy democrático decir eso”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

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Al cierre de esta columna, avanzaban anoche las votaciones en las elecciones intermedias en Estados Unidos, en las que los candidatos del Partido Demócrata al Congreso disputan a los del Republicano no sólo la mayoría en la Cámara de Representantes, sino sobre todo en el Senado, y cuyos resultados preliminares se empezarán a conocer a medianoche.

Blanca Cruz, presidenta interina del INE, anunció que ese organismo daría vista a la Fiscalía General de la República de los “posibles actos de corrupción” cometidos por su antecesora, Guadalupe Taddei, y su red de funcionarios, en lo que dijo que todos los integrantes del Consejo General y sus equipos jurídicos están ya de acuerdo, lo que ocurrirá martes o miércoles de la próxima semana.

La dirigente de Morena, Ariadna Montiel, aseguró ayer que “la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, es indefendible” por actos de corrupción con uno de los principales proveedores, al mismo tiempo que salió en defensa de Andrés López Beltrán, quien en un video difundido reconoce su amistad con Amílcar Olán, pero negó haber hecho negocios millonarios.

Montiel aseguró que las acusaciones públicas que le han hecho al hijo del expresidente “forman parte de una campaña de calumnias”, y agregó en una conferencia de prensa: “Quiero decirles que inclusive nuestra Presidenta lo ha manifestado: que no hay ninguna investigación que lo involucre porque no existe”.

Oootro hijo de Guadalupe Taddei, Luis Rogelio Piñeda, secretario particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, fue acusado por representantes del PRI, PAN, PRD y Somos de encabezar una red institucional y política que controla a las autoridades electorales a favor de Morena.